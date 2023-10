¿Cómo sería una versión vegana de "Al vacío" de NTVG? La banda lo respondió en vivo en Olga con Migue Granados

Emiliano Brancciari y Denis Ramos, dos de los integrantes más longevos de la banda uruguaya No Te Va Gustar, fueron invitados este miércoles al programa Soñé Que Volaba, que emite el canal de streaming Olga, del argentino Migue Granados.

En un escenario del estudio del programa, que se emitió desde Acapulco, México, la banda versionó varios de sus temas, entre ellos algunos de sus éxitos como Clara y A las nueve, pero también dejó espacio para la improvisación a pedido del propio Granados.

"Te voy a pedir un favor, porque no me gusta dejar gente afuera, y esta es una idea que se me acaba de ocurrir y que creo que va a revolucionar el mundo de la música, derribar mitos y cerrar grietas. ¿Podés hacerla todo de nuevo, pero en lugar de vacío hacer tofu, dejar el vacío de lado?", preguntó el conductor.

"¿Y otra cosa que tenga tres sílabas?", le respondió Brancciari, que luego comenzó a tocar una versión de la icónica canción del disco Aunque cueste ver el sol con esa palabra.

Al final, la letra cambiada fue la siguiente: "No quiero más, verte pasar, solo me quiero sentar a esperar el seitán. Que saltes al tofu y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma, que es lo que a vos te hace falta. Que saltes al garbanzo y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma, que es lo que a vos te hace falta".

El video de la versión se puede ver a continuación: