Migue Granados: "En el momento que me acostumbre a ser popular me voy a transformar en un boludo"

El humor ha sido una presencia constante en la carrera profesional de Migue Granados, el conductor, actor y comediante argentino que en los últimos años se ha perfilado como una de las figuras jóvenes más destacadas de los medios de su país, trascendiendo incluso fuera de fronteras con su trabajo. Hijo del humorista Pablo Granados –integrante durante años de la troupe de Marcelo Tinelli–, comenzó a hacerse conocido por sus participaciones en el ciclo Peligro: sin codificar, y también por su rol como conductor en el ciclo radial Últimos cartuchos, que estuvo al aire entre 2017 y 2020.

A sus 35 años, Granados es el encargado de conducir ESPN Playroom, un ciclo de entrevistas en el canal deportivo que este jueves estrena su tercera temporada, a las 22 horas, y que se puede ver tanto en el canal Espn 3 como en la plataforma Star+. Este nuevo ciclo comienza con una conversación con el actor Guillermo Francella, que viene de estrenar la película Granizo en Netflix, en una conversación que combina el humor con la seriedad, y charlas que devienen en comidas compartidas y partidos de básquetbol –deporte predilecto de Granados– con los invitados.

Esa combinación de humor con asuntos más complejos Granados también la aplica en el podcast La Cruda, un ciclo de Spotify en el que el argentino entrevista a sobrevivientes de tragedias –incluyendo a Carlos Páez Vilaró por la Tragedia de los Andes–, a personas que padecen enfermedades graves –o que las han superado–, que cuentan con experiencias de vida llamativas o que han atravesado conflictos, eventos traumáticos, que han sido víctimas de violencia o discriminación, o que llevan vidas marginales o apartadas de algunos mandatos sociales. El podcast comenzó su andadura en 2021 y es uno de los más escuchados de la plataforma en Uruguay.

Con un currículum que ya ostenta trabajos en televisión, teatro, radio, podcast y una faceta de influencer en sus redes sociales –acumula, por ejemplo, más de 1.400.000 seguidores en Instagram– Granados asegura que no espera nada en particular de su carrera, y que de alguna forma se deja llevar por los proyectos que le ofrecen y le atraen.

Eso lo contó en conversación con El Observador, con motivo del regreso de ESPN Playroom, una vuelta por la que asegura tener "ansiedad absoluta". Granados considera, sin embargo, que a pesar de contar ya con tres temporadas de experiencia en este ciclo, además de varios años de trabajo televisivo, siente que hasta ahora no ha mejorado en su encare del programa y de las entrevistas, sino que el mérito está principalmente en la dinámica que se genera a través del formato del ciclo.

"Creo que las charlas en el programa están buenísimas porque con las duplas que vienen de invitados, un deportista y un actor, artista o músico que por ahí se admiran y se conocen entre sí o no, ya ahí se genera algo muy divertido. Eso se suma a la comida y a la bebida y a la música en vivo, y es un cumpleañitos, es un pequeño casamiento de una hora que vivimos ahí y por eso es tan lindo. Cada vez que voy al estudio vuelvo a no poder creer todo lo que armaron ahí la producción, es un lugar increíble donde grabamos y eso me pone muy feliz".

Además de su regreso a la pantalla, semana a semana se siguen estrenando nuevos episodios de La Cruda, que al momento de escribir esta nota ocupa la cima de la lista de programas más escuchados en Spotify. Consultado por el cruce de momentos de levedad y seriedad que se encuentra en las charlas que allí realiza, Granados consideró que el programa no le ha cambiado el encare del humor que tiene. "En La Cruda tocamos temas duros como enfermedades, adicciones, tragedias, sobrevivir a cosas como Cromañon o Malvinas, la prostitución, la trata, el autismo, discapacidades, la muerte. Siempre lo abordo desde el mismo lado, trato de que me divierta, porque hablo en serio y me meto de lleno. Pero siempre tratando de descontracturar la charla con un poquito de boludeo", explicó.

"No lo busco, sino que es mi manera de ser. Cuando se va muy, muy serio, tiro alguna como para molestar un poco y volver a descontracturar para generar un clima medio íntimo donde hay buena onda para hablar de cosas feas. Está bueno y nos libera un poco más", continuó.

Granados asegura que la masividad y el incremento en su popularidad que ha experimentado en los últimos años, que lo han llevado a convertirse en una figura conocida incluso por fuera de su país natal, no le han cambiado demasiado su forma de pararse ante la vida, ni tampoco lo han llevado a realizar reflexiones sobre el encare de su trayectoria. "La verdad es que nunca me esperé todo lo que ha pasado, es un mimo enorme, es un montón, nunca lo voy a creer. Creo que en el momento que me acostumbre a eso voy a perder la esencia de sorprenderme y ahí me voy a transformar en un boludo, el que se la cree del todo pierde el brillo. Ojalá nunca sea así".

Y concluyó explicando que en su futuro no aspira a objetivos concretos, sino a encontrar lugares donde se sienta cómodo.

"Todas las cosas que me fueron sucediendo me fueron sorprendiendo, o me fui animando a hacerlas por propuestas de los demás. No tengo muy claro el concepto de carrera ni tampoco tengo una gran ambición. No me interesa mucho el tema de los premios, que es lindo, es un mimo, pero tampoco me vuelvo loco, no me desespero por laburar, y llegar a ciertos lugares y crecer. Creo que también me gusta pasar bastante desapercibido, porque soy un poco tímido con la gente que no conozco, entonces disfrutar de lo que hago y divertirme en los trabajos es como una bendición que vengo sosteniendo hasta que alguien se avive, y no preciso mucho más. Con comer rico y tener laburos lindos, soy feliz".