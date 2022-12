Con el objetivo de mantener respaldo político y con miras a 2024, Ache defenderá ante Ciudadanos su actuación en caso Marset

Jamás hubiera imaginado ese 17 de noviembre de 2021, cuando respondió el mensaje de WhatsApp de Alejandro Balbi, que más de un año después quedaría atrapada en una trama que la compromete bastante más que en el mantenimiento de su cargo actual.

Para Carolina Ache –una mujer joven y profesional que llegó a ocupar un cargo de gobierno gracias a Ernesto Talvi– esta es una situación demasiado cara para sus aspiraciones políticas y por eso ensayará este jueves una defensa férrea ante los legisladores de Ciudadanos respecto al rol que jugó en la emisión del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset. Eso necesariamente implica explicar el alcance que tuvieron sus contactos con Balbi así como detallar su actuación política luego de la información que recibió de parte del subsecretario del Interior, Guillermo Maciel.

A pesar de que la línea de tiempo la deja en una situación sensible en virtud de la información que ella fue acumulando sobre el caso antes que Balbi hiciera su consulta, Ache está convencida que no cometió ningún ilícito ni irregularidad en ese proceso. Incluso sostiene que no hizo una sola gestión que se pudiera interpretar como un acto de facilitación para apurar la tramitación del documento. Por todo esto es que la vicecanciller no ha renunciado y no piensa hacerlo salvo que el presidente Luis Lacalle Pou se lo pida.

El mandatario señaló que “por ahora” no hará cambios en el gabinete, y transmitió en forma reservada que no prevé sustituirla salvo que Ciudadanos le quite el respaldo político. Su comentario se dio, en parte, porque continúa con su postura de no interceder en cargos que no son del Partido Nacional, pero también porque una destitución sería anotarle un poroto a la oposición luego de decir que el gobierno no cometió irregularidades en este caso.

Pese a que es un tema urticante para el oficialismo, el asunto no se resolverá este jueves, dado que el coordinador político de Ciudadanos, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, está en el exterior y hay consenso en esperar a su retorno para tomar una definición. En la interna del grupo, hay dirigentes que están convencidos que es momento de quitarle la confianza mientras que otros son más cautos y señalan la importancia de escucharla. Fuentes del sector dijeron que las palabras de Lacalle Pou también tendrán influencia.

El encuentro, a pedido de la bancada del sector –que quedó en una “posición incómoda” ante la revelación de los chats en los que Maciel le advierte que Marset era un narcotraficante “pesado y muy peligroso” y cuya liberación “sería terrible”– está precedido de una historia de tensiones entre Ache y su colectivo que hoy se cuelan desde el pasado en esta discusión.

Es que la subsecretaria no se ha encargado de construir ni cultivar un respaldo político en Ciudadanos y, desde la salida de la política de Talvi, se ha volcado en silencio a la figura de Pedro Bordaberry esperando por su retorno. De hecho, lo que ha reinado entre ella y varios legisladores de su sector es una pequeña historia de desencuentros.

Esta situación hace que la decisión que tomen los dirigentes tenga una incidencia directa sobre su futuro político, ya que una salida podría desembocar en una ruptura, dejándole un escenario complejo hacia 2024, donde aspira a competir por un lugar en el Senado.

Roces al comienzo

En 2019, cuando Talvi le ganó las internas a Julio María Sanguinetti, los dirigentes de Ciudadanos compitieron, mediante un sistema que habían acordado previamente, por los lugares que iban a ocupar en la lista de Diputados de cada departamento mientras que el candidato se reservó el derecho a armar a su antojo los lugares el Senado.

Si bien fue la mujer más votada, la cantidad de sufragios que recibió la llevaron a ubicarse en el sexto lugar de la lista, lo que hizo que sus posibilidades de ocupar una banca se esfumaran. Esos resultados fueron motivo de controversia en la interna del sector, con reclamos cruzados acerca de las estrategias de acumulación que habían utilizado las agrupaciones, lo que provocó los primeros roces.

Tras las elecciones, cuando Talvi aceptó la Cancillería, acordó con Lacalle Pou que le iba a proponer un nombre para secundarlo, y le ofreció el cargo a Ache porque tenía conocimientos en el área –tiene una maestría en derecho internacional–, es joven y mujer, un asunto que permitía que el Palacio Santos pasara a tener un liderazgo paritario, y aumentaba la cantidad de mujeres en un gabinete con mayoría de hombres.

Leonardo Carreño

Ciudadanos definirá si le mantiene el respaldo político

Ya en el gobierno, con la renuncia del economista, Ciudadanos decidió mantenerla en el cargo, pese a que el enroque llevaba a que el Partido Nacional pasara a comandar el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Partido Colorado el flamante Ministerio de Ambiente.

Pero su relación con Francisco Bustillo tuvo varios encontronazos, que llevaron a que el tema fuera incluso discutido políticamente en el sector y transmitieran preocupación por la gestión del canciller, luego que tomara decisiones inconsultas –como quitarle los temas de género– que limitaban sus áreas de trabajo.

Meses después, la polémica entre ambos volvió a la superficie cuando Bustillo habló de un “gobierno blanco” en una entrevista con Subrayado, lo que provocó que Ache tuiteara que era “de coalición”. El asunto se cerró con abrazos y sonrisas en un evento de la Masonería en el que también participaron Lacalle Pou y Peña.

Diferencias públicas

Este año, Ache tuvo dos incidentes con Ciudadanos que evidenciaron las tensiones con el grupo.

El primero se produjo cuando le envió una carta a Peña en la que expresó la “preocupación” de su agrupación (la Lista 919) con algunos aspectos del funcionamiento del sector, tras el pedido para que los ediles colorados voten con el Frente Amplio a favor del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el planteo de Ope Pasquet de rediscutir la pertinencia de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

Ese documento, que se hizo público, provocó varios reproches, por ejemplo de Pasquet, que dijo estar sorprendido por la crítica y reveló que había hablado con ella y no le había reprochado nada sino que “amablemente", le dio información sobre el tema tratado.

El segundo se produjo cuando junto a otros dirigentes colorados, Ache inició un trámite ante la Corte Electoral para volver a tener el número de la lista 10, y que había sido cedido al Partido Independiente en las elecciones departamentales.

Diego Battiste

Ache es cercana a Pedro Bordaberry

El diputado Felipe Schipani dijo entonces que era una “formalidad” pero que llamó la atención y “genera cierto cortocircuito” porque “ese número está íntimamente ligado a Pedro Bordaberry”.

Ache, cuya madre trabajó en la secretaría de Bordaberry, militó en Vamos Uruguay y ha continuado reivindicando las ideas del exsenador, incluso con comentarios positivos de sus columnas a través de Twitter. Estos halagos hicieron que en Ciudadanos entendieran que en un eventual retorno de Bordaberry, Ache pudiera ser de las primeras en acompañarlo.

Todo esto hace que el encuentro de este jueves no sea uno más. Bajo un mismo paraguas se juntará la determinación del presidente de que su gobierno no quede expuesto, la necesidad de Ache de defender sus posiciones y el fastidio de algunos dirigentes de Ciudadanos.