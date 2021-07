Con muchos más costos que ingresos, IMM gestiona Terminal Colón con la esperanza en el Ferrocarril Central

La construcción de la Terminal Colón fue uno de los platos fuertes del Corredor Garzón, un sistema vial impulsado en la avenida Garzón en el tramo final de la la administración de Ricardo Ehrlich, bajo el liderazgo del entonces director de Movilidad, Gerardo Urse. Sobre la obra, inaugurada por Ana Olivera en 2012, su sucesor Daniel Martínez dijo cuando era intendente que "nunca la hubiera hecho".

El espacio de casi 35 mil metros cuadrados implicó una inversión de U$S 9 millones. Las primeras proyecciones hablaban de que 30 mil pasajeros circularían a diario en los más de 2.500 servicios que pasarían por la estación. Pero las buenas intenciones no hallaron su correlato con la realidad.

Las empresas de transporte plantearon sus discrepancias con la obra. La Intendencia de Montevideo (IMM) —con Martínez a la cabeza y Pablo Inthamoussu al frente de Movilidad— deshizo un trecho del corredor y, en abril de 2018, dispuso el cambio de recorrido de las líneas 148, 174 y 329. De esta manera dejaban de pasar por la terminal con el objetivo de reducir en ocho minutos los tiempos de viaje.

Al día de hoy, el costo de mantener las instalaciones para la comuna capitalina es de casi $ 2 millones al mes. Así lo informó la IMM a mediados de marzo ante un pedido de informes del edil nacionalista Rafael Seijas, a cuya respuesta accedió El Observador. Mientras tanto, los ingresos que el gobierno departamental percibe de los locales apostados en la Terminal Colón, alcanzan para cubrir un 3% del costo total.

El poco uso de la amplia estación y los esfuerzos económicos que acarrea para la IMM, motivaron la consulta del edil Seijas a Pablo Inthamoussu, en el marco de la comparecencia del departamento de Movilidad ante la comisión integrada de Presupuesto y Hacienda de la Junta Departamental. "Teniendo en cuenta la poca gente que sube en la terminal Colón y los costos que implica esto para la ciudadanía, ¿está proyectado darle otra utilidad, que permita que la ciudadanía no siga financiando una terminal que no es productiva?", lanzó el nacionalista.

Inthamoussu contestó que no hay "planes distintos" sobre la mesa "más allá de los que ya se llevaron adelante en el período pasado", alegó sobre las modificaciones realizadas a la altura de Colón. "Sí decimos que es un plan en sí mismo, y estamos también analizando ―dicho en forma coloquial― todo el jugo que le podemos llegar a sacar. Por allí va a pasar el tren, el Ferrocarril Central", reparó, no obstante, el director de Movilidad, designado por Daniel Martínez años atrás y mantenido en el cargo por Carolina Cosse.

"La Terminal Colón fue diseñada, justamente, como una terminal intermodal, en donde se puede acceder al tren o bajar del tren y tomar un ómnibus", recordó el dirigente del MPP. Es que las viejas vías de tren discurren en paralelo a Garzón, sobre el costado de la estación que enfrenta hacia la calle José Salgado. La obra del Ferrocarril Central —que va a conectar la planta de UPM en Paso de los Toros con el Puerto de Montevideo— tiene previstas en su pliego 18 frecuencias diarias de tren de pasajeros.

"Creo que ese es el gran cambio que naturalmente va a sufrir la Terminal Colón en el buen sentido, y va a ser una buena cosa para una zona muy importante. Esto lo digo con propiedad, porque fui usuario del ferrocarril, con la poca frecuencia que tenía cuando funcionaba. Y como vecino de aquella zona, de alguna forma fui beneficiado, sobre todo por el tiempo de viaje. Eran noventa y cinco minutos con aquellos trenes. Se supone que ahora, con la nueva infraestructura, se puede llegar a acortar bastante el tiempo de viaje", expuso Pablo Inthamoussu.

El jerarca también valoró un "muy buen uso del bicicletario", con "muchos usuarios dejan la bicicleta y se toman el ómnibus".

Costos

La IMM dispone mes a mes de $841.667 para mantener las terminales de Colón, Cerro, Paso de la Arena e Intercambiador Belloni, según detalla la respuesta al pedido de informes del edil.

En el caso de amplia estación de Colón, destina además $782.896 cada mes para la limpieza. A esto se suma otro monto mensual de $856.000 por la vigilancia del predio.

La terminal de Garzón y camino Colman tiene a su vez cuatro cuentas corrientes de OSE: una por $14.159, la segunda por $29.812, otra por $1.640, y la última por $11.217. Asimismo hay tres que corresponden a UTE por $120.471, $4.545 y $21,524 respectivamente. Por último, hay dos cuentas corrientes por servicios de Antel, por $576 y $4.865.

Estos costos totalizan una suma del entorno de $2 millones mensuales que la comuna destina a la Terminal Colón.

Las instalaciones cuentan a su vez con 48 locales para uso comercial. De ellos, hay 17 que están vacíos o sin adjudicación. Los ingresos a las arcas municipales provienen en concreto de cinco puntos en el predio, que albergan actividad comercial luego de haber sido rematados, o que están ocupados por convenio: una bizcochería, un quiosco, una dulcería, un puesto a cargo de la Dirección Nacional de Identificación Civil y otro del Ministerio de Desarrollo Social.

Entre los cinco, la comuna percibe mes a mes por encima de los $60 mil, lo que significa un 3% de los costos totales de mantener la terminal.

Los restantes locales se reparten en comodatos con instituciones educativas ―hay diez que corresponden a UTU― y organizaciones sociales, préstamos al Mides, puestos de STM y locales pertenecientes a las empresas de transporte.