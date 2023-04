Conflicto en el liceo IAVA: Secundaria definió que dos inspectoras asuman dirección

Dos inspectoras asumirán la dirección del IAVA de forma provisoria, luego de que ningún docente postulado reuniera las condiciones "para tomar el cargo" en la elección virtual realizada este jueves, dijo a Subrayado la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro.

"El equipo está integrado por una inspectora de liceos, directora efectiva con muchos años de experiencia, una inspectora de asignaturas con también muchos años de experiencia, además de integrar al grupo de trabajo a la subdirectora del turno diurno y a la subdirectora del turno nocturno", sostuvo Cherro.

"Es positivo saber que vamos a tener gente de experiencia", aseguró la jerarca. Y afirmó que aunque se anunció un "compás de espera" en la definición, el proceso disciplinario contra el director Leonardo Ruidíaz va a continuar. "¿Cuanto tiempo puede estar este equipo? Todo el año, todo el tiempo que sea necesario. Si fuera necesario un mes, dos meses o un año, se va a imponer".

Por su parte, la jerarca remarcó que hubo alumnos, que si bien no ocuparon el centro durante el jueves, no le permitieron el ingreso a diferentes personas, por lo que se tuvo que llamar a la Policía para que los retire. "La empresa que iba a reparar el ascensor hoy los alumnos no le permitieron tener. Pero eso se va a reparar", afirmó.

El pasado miércoles, los docentes del instituto levantaron su paro y anunciaron que volverían a analizar nuevas medidas el próximo miércoles 26 de abril, de manera de permitir que se desarrolle con normalidad un periodo de exámenes.