Conmebol tranca a EEUU por Copa de 2020 y reclama cuentas pendientes de 2016

Molesto, porque la federación estadounidense programó un torneo internacional (Continental Cup) con las selecciones de Conmebol en las mismas fechas que la Copa América 2020, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó al titular de la federación estadounidense de fútbol su sorpresa y preocupación por la decisión, y recordó que la US Soccer tiene pendiente el cierre de las cuentas de la Copa América Centenario de 2016, según información a la que accedió Referí.

Esta situación ya tiene tres capítulos en los dos primeros meses del año.

El primero, en enero, la negativa de Estados Unidos a participar como invitado en la Copa América del próximo año, cuya sede aún no se definió. El segundo, la invitación de la US Soccer a las selecciones de Conmebol para la Continental Cup que pretende organizar en la misma fecha que la Copa América 2020. El tercero, la respuesta que Domínguez envió este jueves a Carlos Cordeiro, presidente de US Soccer.

Paso 1: EEUU y México se bajaron

Conmebol invitó en enero a Estados Unidos y México para participar en la Copa América de 2020, como ya sucedió con estas selecciones en otras ediciones de esta misma competencia.

El torneo se jugará en junio y julio del próximo año. La sede aún no se definió pero el candidato a albergarla es Argentina con una subsede en Uruguay y otra en Paraguay, como forma de seguir impulsando la candidatura del Mundial de 2030.

La respuesta de Estados Unidos y México fue negativa.

Paso 2: EEUU crea su propio torneo

Esta semana New York Time informó sobre las intenciones de Estados Unidos de crear un nuevo torneo, la Continental Cup, con equipos de Sudamérica y Concacaf en las fechas que Conmebol fijó para la Copa América.

Conmebol entiende que esta competencia está fuera de lugar, porque la organiza en la misma fecha que la Copa América y convocando a los mismos rivales.

Paso 3: Domínguez se enoja y reclama por asuntos pendientes

A raíz de la invitación de US Soccer a las selecciones de Conmebol, este jueves, Domínguez envió una nota al presidente de la federación estadounidense.

Según pudo conocer Referí, el presidente se expresa en términos muy fuertes, en los que expresa que el torneo no está aprobado por FIFA, le adelanta que las selecciones de Conmebol no participarán y que quiere cerrar temas económicos que quedaron pendientes de la organización de la Copa Centenario de 2016.

Domínguez manifiesta que no fue aprobado ni está integrado al calendario de FIFA una Continental Cup, y que sin el aval del órgano rector del fútbol la US Soccer no puede organizar ninguna competencia.

Molesto por la situación, Domínguez le recuerda a Cordeiro que propuso disputar el torneo que pretenden organizar en la misma fecha y con los mismos participantes del torneo de Conmebol. Párrafo seguido, anuncia que la Conmebol y sus selecciones no participarán en la Continental Cup.

Finalmente, puntualiza Domínguez, según información que recogió Referí, aprovecha la ocasión en la misiva para recordarle “que las cuentas contables y administrativas” de la Copa América Centenario que se disputó en 2016 “aún se encuentran pendientes de cierre”. Y, según lo que envió el presidente de Conmebol, “los últimos reportes recibidos nuevamente presentan inconsistencias con los estados de cuenta enviados anteriormente” y le pide que intervenga personalmente para cerrar el tema en los próximos 15 días.