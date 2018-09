Sorpresiva reunión de Alejandro Domínguez con Bordaberry

En horas de la tarde, la cuenta de Twitter de Conmebol publicó una foto de su presidente Alejandro Domínguez y la secretaria adjunta Monserrat Jiménez junto con Pedro Bordaberry, presidente del comité de regularización de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“La Conmebol despliega su mejor esfuerzo para la pronta normalización del gobierno de la AUF”, expresó el tuit.

La noticia sorprendió a los dirigentes del fútbol uruguayo quienes no estaban al tanto de la llegada de Domínguez.

Jiménez ya había estado en Montevideo entre el domingo 26 y el miércoles 29 de agosto cuando se conformó el comité de regularización que tomó el mando de la AUF el martes 28. Fue ella quien se encargó de las entrevistas de los miembros junto a la paraguaya Fátima González, también de Conmebol, y el argentino Jair Bertoni, emisario de FIFA.

“Fue una reunión de trabajo sobre estos primeros días en la AUF. La semana que viene iremos a Asunción los tres miembros de la normalizadora a seguir trabajando. Tuvimos coincidencias en lo que se viene haciendo con el presidente Domínguez y su equipo”, dijo Bordaberry a Referí.

Junto a Bordaberry, integran el comité Andrés Scotti y Armando Castaingdebat quien se incorporó esta semana.

“Es muy poco tiempo de trabajo como para hablar de sensaciones de lo que se viene haciendo”, agregó el senador.

Bordaberry informó que con Domínguez no se habló del rol de Tenfield sobre el fútbol uruguayo ni sobre su director Franciso Casal.

En junio de este año, en pleno Mundial de Rusia, Jiménez declaró a FoxSports que la Conmebol le ganó a Casal, ante el TAS, un juicio por no haber pagado publicidad estática. “Hemos derrocado a uno de los grandes enemigos del fútbol, el señor Francisco Paco Casal. Él tenía un contrato de la Sudamericana y compró las vallas pero no lo pagó. Por razones que desconocemos, las administraciones anteriores, a pesar del incumplimiento, se lo volvieron a entregar para los períodos 2015, 2016 y 2017. Sin embargo, no pagó. Y Conmebol inició un juicio de rescisión unilateral”. Según Jiménez, Casal quedó obligado a pagar US$ 10 millones.