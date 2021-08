Contratistas de maquinaria sacaron cuentas y desde febrero de 2019 sus tarifas solo subieron 0,7%

El precio promedio que se sugiere a los contratistas de maquinaria extenderle a los clientes por las labores agrícolas subió 5,48% para el período agosto 2021 a febrero 2022, a la vez que para las labores forrajeras hubo una suba de 5,90%.

Edgardo Rostán, presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA), informó a El Observador que la decisión del ajuste se iba a tomar al cierre de julio, pero se dio el incremento del 11% en el precio del gasoil y eso demandó un nuevo análisis en la interna de la cámara, tras lo cual este miércoles 11 se adoptó la decisión, en una asamblea virtual.

Para llegar a los nuevos precios –ver el detalle en cusa.org.uy– se tuvo en cuenta cómo varió el costo de diversos ítems: valor del dólar, suba de salarios, aumento en el combustible y en el valor de la maquinaria.

Rostán indicó que se realizó además un trabajo tomando como base los ajustes al alza y a la baja que hubo desde febrero de 2019 y que se detectó que el aumento real desde entonces fue apenas 0,7%.

Esos ajustes fueron los siguientes:

baja de 1,8% en febrero de 2019

suba de 0,45% en agosto de 2019

baja de 3,73% en febrero de 2020

baja de 0,58% en agosto de 2020

suba de 4,36% en febrero de 2021

suba de 5,48% en agosto de 2021

Por otra parte, tras el cambio en el sistema de ajustes del valor de los combustibles, con base en la variación mensual del precio del petróleo, CUSA analiza para el ítem combustible usar el mismo sistema que para calcular la influencia del tipo de cambio, recurriendo a un promedio de esa variable en los seis meses previos a cada ajuste.

Así están los cultivos

Sobre la evolución de los cultivos de invierno, Rostán dijo que es buena, pero indicó que hay algunas diferencias explicadas por la fecha de siembra.

Detalló que inicialmente hubo un área importante que se instaló en una fecha óptima, en abril y mayo, pero en junio hubo casos de exceso de humedad tras varios chaparrones fuertes y eso hizo que un tercio de la siembra pase a julio, muy al límite de la fecha extrema para realizar la siembra.

No hubo mucha pudrición de lo instalado al final, la necesidad de resembrar fue baja, pero esos cultivos están “un poco golpeados”, aunque naciendo bien.

El resto, lo que se instaló en la fecha ideal, se encuentra “lindo”, en “muy buen estado”.

Salvo muy pocas excepciones, todo lo sembrado tiene intacto su potencial de alcanzar rendimientos elevados, con calidad ideal.

Con esa realidad en las chacras y precios en los mercados que siguen siendo muy buenos, ahora la preocupación está en que el estado del tiempo no presente adversidades y vigilar las cuentas, dado que hubo incrementos de un 85% en líneas generales para los fertilizantes e insumos que deban aplicarse en los manejos sanitarios.

Pese a eso, “la gente no va a tocar el paquete tecnológico, en eso no se va a ahorrar porque es algo fundamental para alcanzar un buen resultado en los cultivos, lo que se proyecto aplicar se va a aplicar, solo que va a ser un poco más cuesta arriba para el que no compró esos insumos antes de estas últimas subas fuertes que hubo”, mencionó.