"Creí que me tomaban el pelo": el regalo que Messi le hizo a Mirtha Legrand y qué hizo la diva con el

Aunque ya no está al frente de la edición veraniega de su tradicional programa de almuerzos, Mirtha Legrand ha pasado los últimos días en el balneario argentino de Mar del Plata, donde este lunes estuvo al frente de una gala benéfica, realizada con la intención de recaudar fondos para un hospital maternal de esa ciudad.

En la previa del evento, Legrand contó que recibió un regalo de parte del ídolo y capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, y cuál fue el destino que optó por darle a ese obsequio.

La diva de los almuerzos contó que el regalo le llegó por intermedio de la madre del futbolista, Celia Cuccittini, quién la llamó por teléfono. "Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada", contó.

Cuando me llama, me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’ y yo creí que me tomaban el pelo", relató la conductora de 95 años.

Durante la conversación, Legrand le pidió a Cuccittini una de las camisetas de su hijo, autografiada, que el futbolista le envió, siempre con la intención de que fuera rematada durante la cena benéfica.