Cristina Fernández y su crítica a Macri: "Sorry, con la comida estamos igual que Venezuela"

La senadora Cristina Fernández de Kirchner comparó este sábado en Mendoza las dificultades alimentarias que hay en Venezuela –que enfrenta una grave crisis humanitaria– con las de su país.

"Sorry, con la comida estamos igual que Venezuela", dijo la exmandantaria durante un evento en el que se presentó su libro "Sinceramente", según consignó el diario La Nación y puede mirarse en esta plataforma.

Durante esa jornada, la también candidata a vicepresidente argentina –integra la fórmula con Alberto Fernández, de Frente de Todos– volvió a criticar la política económica del presidente Mauricio Macri.

"No se puede tener más argentinos con hambre. Si estas políticas siguen, no van a quedar ni pasas de uva. Es maltrato que no se pueda comer en un país que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo. Ahora, con la comida estamos igual que Venezuela", insistió la política, que también rechazó a aquellos argentinos que, según ella, ahora "se contentan con menos o que ahora dicen que tenían un auto o una casa que era demasiado para ellos".

Y más adelante en su alocución, apuntó directamente contra el presidente argentino, sobre quien dijo que "podría haber sido un capitalista exitoso, pero es tan horrible que ni los ortodoxos lo defienden".

"Con un país desendeudado que le dejamos, con todo a favor, tenés que ser muy malo para chocarla toda, y la chocó. La chocaron toda o están haciendo la que venían a hacer. En realidad, es una discusión que no la tengo saldada yo misma", se planteó irónicamente la exmandataria. "Cómo se pueden equivocar tanto. Sea por negro o por blanco, el desastre está hecho y hay que ponerle el pecho y salir a devolverle a la gente que una Argentina mejor es posible, la necesitamos", indicó a la militancia.

Desde que culminó su mandato en 2015, Fernández sumó más de 10 procesamientos en la Justicia en causas vinculadas a la corrupción.

La última, por obra del juez Claudio Bonadio, se inició el 6 de junio, por arreglos en contratos de la obra pública y coimas, en el marco de uno de los expedientes de la causa conocida como los "cuadernos de la corrupción K". El magistrado pidió la prisión preventiva para la líder del kirchnerismo, pero no puede ser detenida porque su banca en el Senado le otorga fueros parlamentarios.

Según informó Clarín entonces, la acusación contra Fernández de Kirchner es como jefa de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales, y la causa se encuentra en una fase de la investigación centrada en las presuntas coimas que contratistas de obras públicas pagaron para obtener un vínculo con el Estado.

Ella es la persona de más alto rango investigada en el caso que implica a exfuncionarios kirchneristas y a altos empresarios, incluido Angelo Calcaterra, un primo del presidente Mauricio Macri.

Fernández, de 66 años y quien fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, quedó así en la puerta de un nuevo juicio oral por el cobro de sobornos por parte de empresarios y también es acusada de haber recibido coimas a cambio de la concesión de peajes en las rutas viales.

Junto a Kirchner también será enjuiciado su exministro de Planificación, Julio de Vido. En total serán 156 empresarios y exfuncionarios.