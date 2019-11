Cuando el pueblo se equivoca

Por Mercedes Fernández

En estos días he escuchado a varios, luego del resultado electoral, la expresión: “El pueblo se equivoca”. Ante esto me pregunto: ¿cuándo se equivoca el pueblo?



¿Se equivoca cuando el resultado no es el que yo esperaba, cuando no comulga con mis ideas y/o mis intereses?

Pues me respondo que no es el pueblo el que se equivoca, sino que hay políticos que no cumplen lo prometido en campaña y el pueblo tiene derecho a decidir votar a otro.



Además de decir que se equivoca, se le pide que tenga memoria; ahora bien: ¿para qué y sobre qué memoria? ¿Memoria selectiva o memoria completa ?



Ese pueblo, justamente porque tiene memoria, decide cambiar, probando enojos y resentimientos porque son tontos que no razonan, desconformistas con los que se inmolaron por ellos sin ningún interés personal sino solo pensando en ese pueblo.



Por ello es bueno recordarles que no le falten el respeto al pueblo cuando les retiran la confianza. El pueblo no se equivoca, queridos políticos, son ustedes los que lo decepcionan con sus promesas incumplidas, con su incoherencia entre discurso y modo de vida que llevan.

El pueblo jamás se equivoca.