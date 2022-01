Cuando es mejor saber menos

Recuerdo la tarde en que Howard Nemerov dijo como si el tiempo lo estuviera escuchando: “La vida es más corta de lo que uno piensa”. El poeta estadounidense, premios Pulitzer y Bollingen entre otros, siempre tenía a mano algún comentario sagaz para compartir, de esos que permanecen con uno. Las palabras estaban de su lado, y no solo cuando escribía poesía. También aquella mañana fría en el aeropuerto de St. Louis, con la nieve cayendo donde gente y aviones vienen y van, y en ese entonces aún se podía fumar. La historia, para hacerla corta, es la siguiente. El profesor de clases magistrales, al que Joyce Carol Oates denominó “poeta inclasificable”, nos había pedido que lo lleváramos al aeropuerto pues viajaría a una ciudad de la costa este, no recuerdo bien cuál, aunque no creo que la mencionara. Nemerov era entonces un poeta famoso, hoy fuera del radar salvo para quienes lo tendremos presente mientras la memoria no opine lo contrario. La pregunta fue la misma de siempre en estos casos: “¿A qué hora lo pasamos a buscar?”. “A las nueve”, respondió la noche anterior. Amaneció con nubes y nieve, por lo tanto, las nueve de la mañana de esa tan particular jornada no fue lo mismo que las nueve de la mañana en verano, cuando uno puede estar en paz con su cuerpo, nadando en el agua fría sin prestarle atención a las opiniones del termómetro. A las nueve de la mañana de un día de enero (hemisferio norte), uno está imperfectamente preparado para sentir la tortura de varias cosas a la misma vez: el aire, el viento, la nieve, los pies congelados y el resto del cuerpo en idéntico estado. A la hora del hielo llevamos al poeta al aeropuerto. Cuando quisimos acordarnos, ya estábamos ahí.