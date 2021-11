¿Cuánto factura el comercio electrónico en el mundo?

Aunque el famoso viernes negro (black friday) se celebra este año el próximo 26 de noviembre, la duración de las ofertas se alarga toda la semana, por lo que no es de extrañar que los usuarios de internet de muchos países ya estén navegando por la web en búsqueda de descuentos y gangas.

Por este motivo, en Statista analizaron cuál es el futuro del ecommerce, según datos del Statista Digital Market Outlook. Según estos, "no parece que el volumen de compra online minorista vaya a frenar en un futuro próximo. De hecho, según las estimaciones, todo indica que este mercado registrará cifras en aumento año tras año".

Así, desde 2021 hasta 2025, los ingresos procedentes del comercio digital a consumidores finales pasarán de los cerca de US$ 3,3 billones registrados este año a los más de US$ 4,2 billones en 2025. El segmento con mayor facturación en este período será el de la moda, con, por ejemplo, cerca de US$ 900.000 millones de facturación.