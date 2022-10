¿Qué compran y cuánto gastan los uruguayos a través de internet?

A raíz del análisis del comportamiento de compra de sus clientes, Fenicio Talks, la plataforma de gestión de e-commerce presentó la segunda edición del informe “Compra online en Uruguay, edición 2022”.

El CEO de Fenicio, Leonardo Álvarez, el sociólogo Juan Manuel Bertón y el Strategist Manager de Fenicio eCommerce, Antonio Todino, fueron los encargados de dar a conocer en detalle el estudio.

En lo que refiere a la evolución de los internautas y, en base a datos de Agesic, el informe constata un crecimiento de la cantidad de uruguayos mayores de 18 años que hace transacciones por internet. Hoy en día son el 52% de los mayores de edad.

Fenicio

Las mujeres lideran las compras virtuales

La otra cara de la moneda está representada por un 5% de los uruguayos que no son usuarios de internet ni realizaron transacciones, aunque cabe destacar que en 2014 esta cifra era de 32%, por lo que la evolución es favorable para el sector.

En tanto, aquellos que utilizan internet, pero aún no hacen transacciones y no se sienten con confianza para hacerlo son un 43% del total.

“Antes se pensaba que la edad era el factor determinante, ahora vemos que el nivel educativo es clave”, apuntó Todino y a continuación Bertón reveló que, si se los distingue por nivel educativo, un 86% de los que se encuentran en el quintil más alto realizan transacciones por internet.

Sin embargo, en un nivel educativo medio, este porcentaje cae al 59% —que contempla aproximadamente a medio millón de personas— y en el nivel socioeconómico más bajo se presenta el desafío mayor dado que un 79% de las personas, aún siendo usuarias de internet, no hacen transacciones comerciales por este medio.

Los speakers de Fenicio Talks

Después de la pandemia

En función de millones de registros, Fenicio entiende que hay un “salto clarísimo” (en palabras de Todino) entre prepandemia y la actualidad.

Ahora que la espuma que significó la pandemia para el sector, bajó; el saldo para las empresas continúa siendo positivo a pesar de no tener picos tan elevados de demanda.

Según el Strategist Manager era impensable creer que eso se iba a mantener. En el mismo sentido, Fenicio graficó las estadísticas de movilidad en conjunto con las de las ventas por internet puesto que, durante la pandemia del Covid-19, el descenso de la movilidad implicó un fuerte aumento en las transacciones.

Esto se evidenció, por ejemplo, entre febrero y julio de 2020 cuando el eslogan Quedate en casa era cosa de todos los días. En ese momento se percibió una caída abrupta de la venta de boletos y un incremento de las compras online, siempre con especial énfasis en fechas especiales como Ciberlunes.

Con el paso del tiempo, se disociaron las gráficas y el aumento de la movilidad consecuencia del fin de la emergencia sanitaria no implicó una caída de las transacciones, y se consolidó una nueva base de ventas en un escalón más alto que en el 2019.

“El comercio online lo capitalizo, ahora hay que buscar otra cosa y mirar hacia adelante”, reflexionó Todino.

¿Qué se vende, cuándo y cuánto se gasta?

La sección Moda y calzado significa el 63% de las transacciones que se llevan a cabo de forma virtual y la mayoría de las compras se dan entre las 19 y las 22 horas. En tanto, las mujeres son las que llevan adelante el 89% de las compras en este sector y muchas veces las hacen los domingos.

Fenicio

¿Qué compran los uruguayos?

El que le sigue en importancia es el rubro Tecnología que abarca un 24% del total de las compras que se hacen, sobre todo, los lunes o los primeros días de semana entre las 10 y las 14 horas, es decir, en horario laboral. En esta sección los hombres ganan terreno y se encargan del 35% de las compras, mientras que las mujeres lo hacen en un 65% de las ocasiones.

En todos los rubros predominan las mujeres como las decisoras y ejecutoras de la compra virtual. En cifras la diferencia es llamativa, el 84% de quienes compran son mujeres y solo un 16%, hombres.

En lo que refiere al gasto promedio por transacción, los hombres desembolsan unos $ 4.136, mientras que las mujeres hacen compras por $ 2.640.

Al respecto, los expositores resaltaron como dato relevante que más del 40% de las transacciones se hace en un solo pago.