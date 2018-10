Cubanos en Uruguay reclamaron en Cancillería que se agilice el trámite para obtener la cédula

Los primeros llegaron a las 7 de la mañana y sobre el mediodía eran 50 los cubanos reunidos frente a Cancillería reclamando que se acelere el trámite para obtener la cédula de identidad y el permiso de trabajo. Les exigen el documento uruguayo en casi todos los trabajos y es por eso que muchos cubanos que vinieron a Uruguay buscando una vida mejor hoy se encuentran desempleados. Luego de negociar con la policía, y frente a la insistencia de los reclamos, lograron que les entregaran este jueves un documento provisorio.

“Yo vine hace dos meses a trabajar y estoy sin trabajo. Hoy nos van a dar un papel que dice que la cédula está en tránsito y eso nos puede ayudar, porque ese es el objetivo de nosotros: venir a trabajar”, dijo a El Observador Juan Manuel Soto Olivera.

Algunos de los cubanos que formaban parte de la movilización tienen dudas sobre si ese documento les será efectivo. Creen que de todas maneras seguirán en desventaja en comparación con aquellos que sí tienen la cédula.

Una mujer cubana contó a El Observador que cuando llegó a Uruguay consiguió trabajó en un restorán pero la echaron a los dos meses por no tener cédula. “A mi me emplearon con el pasaporte, pero sabes que si vienen los inspectores (del Ministerio de Trabajo) el patrón tiene que pagar un gran impuesto. Me dijeron que si conseguía la cédula podía tener la oportunidad de volver”, explicó.

Según Jorge Muiño, director general para Asuntos Consulares y de Vinculación, este documento ayudará a los cubanos aunque aclaró que quienes no lo aceptan son generalmente los empleadores. “Son los empleadores los que tienen que tomar esa constancia, que está acordada con el Ministerio de Trabajo, e inscribirlos con el pasaporte”, explicó Muiño.

El Ministerio de Relaciones Exteriores elaboró un plan de contingencia que comenzará a funcionar a partir del 1° de noviembre. ”Una vez por semana vamos a estar entregando constancias. Hay cinco personas de la Cancillería que se están dedicando exclusivamente a hacerlas para los solicitantes de refugio y establecimos un plan para que, de aquí a fin de año, haber entregado todas las constancias de solicitud de refugio”, dijo Dianela Pi, directora de Derechos Humanos de Cancillería. Esta constancia es necesaria para poder iniciar el trámite para obtener la cédula de identidad, que hay personas que recién tienen fecha para comenzarlo en agosto de 2019.