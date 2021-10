Cursos gratis en Harvard: cuáles son y cómo acceder

La Universidad de Harvard, pandemia mediante, puso a disposición una importante cantidad de cursos gratuitos online para que personas de cualquier lugar del mundo puedan acceder sin inconvenientes.

Estos cursos se dictan a través de la HarvardX, una sección que tiene la prestigiosa casa de estudios dentro de la plataforma de aprendizaje edX. Esta también ofrece cursos de otras universidades de renombre, como -entre otros- el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Michigan y la Universidad Autónoma de Madrid.

CÓMO ACCEDER A LOS CURSOS GRATUITOS DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

Para tener la posibilidad de realizar alguno de estos cursos hay que entrar al portal que despliega todos los cursos de Harvard (hacer clic acá).

Dentro de la plataforma hay disponibles unos 150 cursos que abarcan temáticas muy variadas, a saber: la justicia, el cambio climático, el Covid, la bioquímica, la ciencia de datos, la programación, la retórica, entre muchos otros. Y dentro de estas grandes áreas, hay programas más específicos.

La carga horaria depende del curso elegido. Hay programas de cuatro semanas, a los que hay que dedicarles unas cinco o siete horas semanales; pero hay otros que llegan hasta los cuatro meses. En todo caso, el ritmo lo pone el alumno dado que las clases vienen pregrabadas.

Hay que recordar que todas las clases se dictan en inglés, por lo que es primordial tener un buen nivel del idioma.

CÓMO ANOTARSE EN LOS CURSOS GRATUITOS DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

Hay que entrar al cursos elegido haciendo clic en él y luego, cuando se despliegue una pantalla que tiene información más detallada de las clases y los instructores, cliquear el botón para inscribirse.

Una vez seleccionada esa opción, la plataforma lleva al alumno a una nueva página donde hay que crear un usuario y completar información personal.

¿SON GRATIS LOS CURSOS DE HARVARD?

Los cursos mencionados en esta nota son gratuitos pero Harvard y EdX dan la posibilidad de solicitar un certificado, que es pago. El valor depende del programa, pero los precios no suelen superar los US$ 199.

El Cronista-Diario Financiero