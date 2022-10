Daniel Salinas renuncia en marzo y Karina Rando se prepara para tomar el mando en Salud Pública

Daniel Salinas siempre percibió que su participación en política iba a ser similar a la de observar a una estrella fugaz. Que habría un momento en que se lo vería brillar y que luego esa luz se iría apagando con lentitud.

Así se lo dijo muchas veces a su esposa, y también se lo confesó a El Observador en una entrevista en junio del 2020 cuando llevaba tres meses en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y lidiaba día a día con una pandemia por el coronavirus.

Poco más de dos años después de esos dichos, el ministro decidió que esa luz deje de verse en marzo de 2023 y baraja dos fechas para efectivizar su renuncia al MSP. Duda si firmar su salida el 2 –al cumplir tres años de gestión– o si hacerlo el 13 –el día en que se declaró la emergencia sanitaria al registrarse los primeros cuatro casos de coronavirus–.

Sea cual fuere, el neurólogo pretende darle un cierre simbólico a su actividad política, a la que llegó como un desconocido y se va siendo el ministro más popular del gabinete de Luis Lacalle Pou.

El lunes, Salinas le transmitió la decisión a Manini Ríos, y este martes se la comunicó a Lacalle Pou, con quien se reunirá cuando el presidente disponga. En Cabildo Abierto dan por descontado que será suplantado por la doctora Karina Rando, actualmente al frente de la dirección general de Coordinación del MSP.

Diego Battiste

Karina Rando es la elegida en Cabildo Abierto para suplantar a Salinas

Si bien la posibilidad la comenzó a analizar hace varios meses, fue resuelta pocos días antes de viajar a la Conferencia Sanitaria Panamericana en Washington a fines de setiembre, una instancia en la que se postuló –sin éxito– para ser el nuevo director general de la OPS.

Salinas transmitió a colaboradores y allegados “razones personales” para fundamentar la decisión. Les dijo que en estos tres años estuvo “muy exigido” porque se dedicó en cuerpo y alma a la tarea, algo que le provocó un “gran desgaste”, y que es hora de darle un “mínimo de cuidado” al cuerpo y la mente.

“Siempre me sentí un 95% médico y ahora tengo un horizonte para ir redondeando mi actividad. Estos tres años han valido por nueve y también fueron un gran sacrificio para mi familia. Es momento de redondear la actuación en forma firme y ordenada”, dijo este martes.

Silencio

Aunque su salida es considerada una pérdida para toda la coalición, la decisión no sorprendió a los dirigentes de Cabildo Abierto, que desde hace varios meses veían como posible que se produjera y observan algunos desencuentros entre el jerarca y el gobierno, primero en cómo se desarrolló la campaña para la OPS y luego en la decisión de aprobar un decreto que flexibilizó la política antitabaco en medio la postulación.

Según transmitieron a El Observador fuentes partidarias, la posibilidad de una salida anticipada apareció en el radar cuando se anunció la postulación a la OPS: si bien sus chances de ganar eran remotas, allí quedó establecida una manifiesta oportunidad de dejar el cargo. En este sentido, la candidatura era vista como un “beneficio” y un “servicio” para Uruguay que compensaba la pérdida en la gestión que significaba para Cabildo Abierto, tal como transmitió Manini Ríos.

Pese a que su postulación a la OPS fue presentada e impulsada por el gobierno uruguayo, la campaña corrió por su cuenta y tuvo un mínimo apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Asuntos Multilaterales. Esto le provocó cierta desazón y fue transmitido en algunos encuentros privados en los que señaló la soledad con la que había enfrentado la candidatura. En Cabildo Abierto fue leído como una falta de respaldo oficial y que el gobierno hizo poco por su postulación. El ministro incluso pagó de su propio bolsillo la gira que realizó por siete países durante dos semanas.

De hecho, mientras estaba en esta gira fue que el gobierno emitió el decreto que autorizó la venta de cajas blandas de cigarros y que las marcas sean incluidas en los filtros, una modificación que fue pedida por la tabacalera Montepaz e impulsada por el Ministerio de Industria por encima del MSP.

Ni bien aterrizó en Montevideo, Salinas defendió la decisión pero luego se llamó a silencio y no hizo pública su disconformidad con una resolución con la que no estaba de acuerdo y perjudicaba su candidatura. De hecho, su posición siempre fue la de robustecer aún más la política antitabaco.

Camilo dos Santos

Salinas se reunió con Manini Ríos el lunes

El senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, tradujo lo ocurrido al decir que Salinas "trató de ser leal con Presidencia" y se "inmoló" como candidato a la OPS. Unos días antes, Manini Ríos había dicho que como Salinas "no firmó" el decreto no debía afectarlo.

Futuro y relevo

Salinas no tiene su futuro laboral resuelto y está abierto a explorar nuevas posibilidades. Una que lo entusiasma es ocupar uno de los dos cargos de dirección en la OPS, algo que no está resuelto, pero cuya chance hipotecó al adherir en la segunda ronda de votación en Washington a la candidatura de Panamá que no resultó electa. El candidato brasileño, que marca el continuismo en la organización, fue el ganador.

Los dos puestos por debajo del director (subdirector y director adjunto) se eligen en la interna de la organización aunque pesan los acuerdos y votos que llevaron a elegir al nuevo director y las alianzas entre los países que se fueron tejiendo para viabilizar las votaciones.

Para suplantarlo en el MSP, Manini Ríos reconoció que el nombre de Karina Rando es el principal arriba de la mesa.

Rando acompañó a Salinas a la elección en Washington, es una persona de su extrema confianza y también muy cercana a Manini Ríos.

La jerarca tomó relevancia durante el combate a la pandemia del covid-19 sobre todo por su trabajo en la coordinación de los equipos de rastreo de casos. Tiene un posgrado en administración de salud realizado en Reino Unido y es una de las principales anestesistas en temas de trasplante hepático.

Su trabajo en el Hospital Militar, que Manini Ríos conoció de cerca, la llevó a ganarse la confianza del excomandante.