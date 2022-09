Salinas tiene el apoyo de 4 países y mantiene expectativas de pasar de ronda en elección de OPS

Con expectativa de poder pasar a la segunda ronda y luego dar un batacazo, Daniel Salinas viaja este viernes a Washington para participar de las elecciones de las nuevas autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Si bien su postulación fue auspiciada por Uruguay, el ministro de Salud Pública de Luis Lacalle Pou se puso la campaña al hombro e incluso costeó su sprint final, una gira que lo llevó a recorrer siete países en dos semanas para tener reuniones, presentar sus propuestas y terminar de recoger adhesiones.

Según supo El Observador a partir de fuentes diplomáticas, Salinas sale de Montevideo sabiendo que su nombre será apoyado por al menos tres países además de Uruguay. Se trata de Paraguay, Perú y El Salvador, quienes ya le transmitieron –por distintas vías– que le darán su voto. Más allá de ellos, otros países –como Ecuador– le han dado señales de respaldo aunque aún no definieron a qué candidatura adherirán, lo que lo lleva a ser optimista de poder ser uno de los tres candidatos que pasen a la segunda ronda.

Para el ministro, la importancia de pasar de ronda radica en que ahí se realizará una nueva votación, con menos candidatos y la posibilidad de recoger nuevos apoyos que pueden permitirle dar el batacazo de ser electo director general, un cargo al que nunca accedió ningún uruguayo.

Además, llegar a la votación final le permite quedar bien posicionado, en caso de perder, para una eventual oferta de los otros dos cargos (subdirector y director adjunto) que son definidos en la propia organización.

Entre sus propuestas están mejorar la cobertura sanitaria universal y evitar la migración del talento.

La elección será el miércoles 28 de setiembre en Washington en el marco de la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana. Hay 38 países habilitados a votar y hasta el domingo se habían presentado 6 candidatos, pero el gobierno de Gustavo Petro le quitó el respaldo a Fernando Ruiz Gómez y el colombiano debió bajarse.

Además de Salinas, los que siguen en carrera son Camilo Alleyne (Panamá), Jarbas Barbosa da Silva (Brasil), Nadine Gasman (México) y Florence Duperval (Haití). “La elección está muy abierta”, resumió una fuente al tanto de las negociaciones entre los países. El brasileño y la mexicana han sido presentados como los favoritos, mientras que la haitiana puede picar en ventaja si logra el respaldo unánime de la comunidad de países del Caribe. Como cada país tiene un voto, en la diplomacia regional se considera clave lograr que los países de la Caricom voten separados para ganar este tipo de votaciones.

En su última gira, realizada entre fines de agosto y principios de setiembre, Salinas apuntó a conseguir el apoyo de algunos de los países de la Caricom. Estuvo en Nueva York donde se reunió con representantes de Antigua y Barbuda, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Belice y Guyana. Además estuvo en Surinam, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Jamaica y las Bahamas.

Camilo dos Santos

Cabildo Abierto espera que decreto antitabaco no afecte la candidatura

“No me quería quedar con las ganas de dar el máximo esfuerzo. El día de mañana no quiero decir que perdí por no haber dado todo”, dijo el ministro a Búsqueda pocos días después de terminar la gira. Se definió como un “candidato interesante” y aseguró que así veían a Uruguay los otros países en parte por el manejo de la pandemia y la cooperación internacional con 21 países. “La de Uruguay es una voz respetada y escuchada”, sentenció.

En las últimas semanas, Salinas se ha llamado a silencio tras una primera defensa del decreto que habilitó la venta de cajas blandas de cigarros. Esta decisión fue impulsada por el Ministerio de Industria a partir del pedido de Montepaz y en su sector, Cabildo Abierto, esperan que no le traiga repercusiones negativas en la campaña.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que “espera” que las modificaciones en el decreto antitabaco no perjudiquen la candidatura del ministro. “Es una medida administrativa que nada cambia en cuanto a la actitud del gobierno uruguayo contra el consumo de tabaco”, expresó a la salida de un encuentro con autoridades del Partido Nacional. "No lo debería afectar en lo más mínimo en cuanto a sus posibilidades de ser electo director de la OPS", valoró luego en radio Monte Carlo. "Este decreto en definitiva el ministro ni siquiera lo firmó", sentenció.

La Coalición América Saludable (CLAS) —una organización de más de 200 ONG de América Latina que busca prevenir y controlar las Enfermedades No Transmisibles (ENT) en el continente— envió una carta al ministro donde criticó que en Uruguay "se ha retrocedido en varias políticas de salud que tienen la intención de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, como ser alimentación saludable y control de tabaco". "Nos preocupa seriamente que el actual ministro de Salud del Uruguay, el Dr. Salinas, sea uno de los candidatos a director general de la OPS cuando no sólo no ha defendido adecuadamente estas políticas de salud, sino que ha justificado estos retrocesos", decía el texto.

Alta popularidad

Salinas es el ministro más popular del gabinete de Lacalle Pou y su nombre había sonado como parte de una fórmula presidencial junto a Manini Ríos, algo que se frustrará en caso de que acceda a alguno de los cargos en OPS.

Este jueves, una encuesta de Opción, señaló que la gestión del Ministerio de Salud Pública (MSP) encabezado por Salinas lidera con claridad tanto en términos de aprobación como de saldos de aprobación. "Un 56% poblacional aprueba la labor del MSP, compuesto de un 18% que la califica como 'muy buena' y un 38% que la califica como 'buena'. Dado que un minoritario 17% desaprueba la labor de esta cartera, la gestión del MSP cumple el medio término con una brecha de +39".

Entre los frenteamplistas, la gestión del MSP es la única con amplio saldo positivo de aprobación. "Probablemente reflejando los ecos de ese respaldo de gestión pandémica y también el buen posicionamiento general de la figura del ministro Salinas, al día de hoy la gestión del MSP es la única dentro del electorado opositor donde hay un claro predominio de la aprobación sobre la desaprobación (50% versus 20%)", sentencia el informe elaborado por el director de Opción, Rafael Porzecanski.