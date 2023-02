Danilo Astori dijo que Gustavo Leal cometió un "error muy grande" al visitar al padre de Astesiano

El ex vicepresidente Danilo Astori aseguró que Gustavo Leal cometió un "error muy grande" al visitar al padre de Alejandro Astesiano en su casa de Barra del Chuy, en Rocha.

"Me sorprendió totalmente. Creo que cometió un error muy grande", dijo el también exministro de Economía en el programa 12 PM de Azul FM.

Tras una breve declaración ante Gabriela Fossati, quien lidera el caso Astesiano, la calidad de Leal pasó de testigo a indagado, porque la fiscal entendió que se podría estar ante hechos de apariencia delictiva y una posibilidad de "obstaculizar" la investigación.

Según Astori, la visita de Leal al padre del exjefe de custodios presidenciales "contribuyó a confundir las cosas". "Todo el mundo tiene derecho a hablar con todo el mundo, pero me parece que Leal cometió un error importante que, a su vez, perjudica el análisis de este tema, sus consecuencias, alarga las discusiones que tendríamos que estar superando y sustituyendo por tiempo al servicio de la solución de temas nacionales".

Las declaraciones de Astori se distancian del respaldo que expresó públicamente el Frente Amplio, entre ellos el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, y otros dirigentes de izquierda.

Sánchez: es "raro" que se indague a Leal

Uno de los dirigentes que se expresó sobre la indagatoria a Leal fue el senador Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular (MPP). En una rueda de prensa, el dirigente dijo que le parece "extraño" que el primer indagado del sistema político sea "de la oposición" y "no del gobierno que es quien tiene un problema de corrupción".

"Simplemente raro. ¿Cuál es el problema de que se haya juntado Leal con el padre de Astesiano?", se preguntó Sánchez.

"No perdamos el foco. Aquí se encontró y se probó que había una asociación para delinquir. Cayó uno de los corruptos de este gobierno, hay que buscar al resto", señaló.

Sánchez insistió en que Leal actuó por iniciativa propia al visitar al padre de Astesiano, algo que remarcó el jueves Pereira y que días antes había apuntado el senador Charles Carrera, también del MPP.

Cosse: "No debería detenerse la investigación"

Por su parte, la intendenta de Montevideo Carolina Cosse consideró que la investigación de la Justicia "no debería detenerse", aunque Astesiano haya sido condenado por varios delitos.

"Las investigaciones no tienen que detenerse porque todos los días nos enteramos de algo nuevo y nos quedamos estupefactos. Cada vez nos sorprende más las cosas que nos vamos enterando, los audios, los manejos de influencia... No debería detenerse la investigación", afirmó en rueda de prensa.

Al igual que los demás dirigentes, Cosse destacó que la visita de Leal fue "una decisión personal" en la que el FA "no tuvo nada que ver".

"No me quiero distraer en ese caso porque lo grave es lo otro. Lo grave es lo otro, es que un día sí y otro también nos vamos enterando de verdaderos disparates: mandar seguir, amenazar, ya ni me acuerdo, te ponés a hacer memoria de todos los audios a los que hemos tenido acceso y son tan grandes las montañas de disparates que tenemos que sentarnos a hacer un minuto de reflexión a ver todas las cosas que hay", apuntó.