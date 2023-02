Álvaro Delgado tras indagatoria a Leal por visita a padre de Astesiano: "Esto es doblemente grave"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, pidió que el Frente Amplio "tome una definición" con respecto al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, ahora indagado por la fiscal Gabriela Fossati tras visitar al padre del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, en Barra del Chuy.

"Nos preocupa mucho y me parece que ahora sí, el Frente Amplio –que ha salido tan expeditivo a comentar todos los hechos– debe tomar una una definición: si respalda o no respalda a Gustavo Leal", señalo este jueves en rueda de prensa.

"Queremos saber si lo hizo solo, si lo hizo con apoyo del Frente Amplio, cuál fue el tenor de la entrevista. Si obstruye en la investigación judicial, ya pasa a tener una gravedad inusitada", aseguró.

"No estamos hablando de un militante, estamos hablando del principal referente de seguridad del Frente Amplio. Estamos hablando de alguien pesado", remarcó y señaló que el hecho no involucra solamente a Leal sino a todo el Frente Amplio, como su presidente Fernando Pereira. "No fue a comprar ticholos al Chuy, fue a hacer otras cosas que espero que la Justicia indague hasta el fondo. Obviamente además hay un operativo político notorio", aseguró.

A su vez Delgado recordó sus declaraciones cuando el caso de Leal tomó estado público. "La semana pasada dije que si era cierto que Leal fue realmente fue visitar a los padres de Astesiano y eventualmente recibió dinero me parecía gravísimo y me parecía bueno que se aclarara ese día. La respuesta que tuvimos fue un tibio respaldo del Frente Amplio y una respuesta de Leal que dijo que había que esperar al jueves que iba a sorprender y que iba a hacer declaraciones", señaló.

"Por lo que vimos en la tarde, él nos sorprendió pero no hizo declaraciones Se confirmó que se fue a visitar a los padres de Astesiano, una persona que ahora está condenada, no se sabe a qué pero ahora la fiscal lo está citando en calidad de indagado por la posible obstrucción en la investigación judicial. Esto es doblemente grave", agregó.