Danubio busca un coordinador de juveniles y Curutchet está en carpeta

Danubio busca volver a sus cimientos futbolísticos y en ese sentido, ha iniciado gestiones para contratar a un coordinador de las divisiones menores.

En ese contexto, el nombre de Fernando Curutchet, excoordinador de las juveniles de Peñarol durante cinco años y quien fuera cesado por Ignacio Ruglio hace dos meses, es uno de los nombres que está en carpeta.

El presidente de Danubio, Arturo Del Campo, confirmó que tanto el nombre de Curutchet como el de otros, está siendo tratado.

"En el club queremos renovar las bases de lo que fue Danubio durante casi toda su historia. Es por eso que estamos haciendo gestiones y tenemos algunos nombres en carpeta para el nuevo puesto de coordinador de juveniles. El de Curutchet es uno, pero hay más", indicó Del Campo a Referí.

Cabe recordar que en ese puesto estuvo Sergio Markarian hasta la llegada del covid-19 y luego se alejó.

Daniel Sánchez está otra vez en la órbita de Danubio

Otro de los nombres que se manejan es el de Daniel Sánchez. El Pecho fue campeón uruguayo en 1988 con el club y también lo dirigió.

"Queremos levantar el club desde sus cimientos. Fruto de un deterioro paulatino con los años en un montón de cosas que han sucedido en el club, las juveniles, que eran el puntal de Danubio, ya no lo son. No es que está todo mal en la materia, pero queremos volver a lo que fuimos", agregó el presidente danubiano.

Del Campo sostuvo que "la intención es reflotar el punto fuerte que tuvo Danubio que fueron las juveniles. Hay algo que no está caminando como antes".

Obviamente que Danubio se enfrascó primero en tratar de no descender, algo que a esta altura parece una utopía.

"Ahora, con un poco de más calma, sea cual sea el desenlace final de este campeonato, queremos ir por eso, mejorar en este aspecto. Pretendemos hacer mucho hincapié en las divisiones menores", dijo.

El club de la Curva de Maroñas hoy no tiene un gerente deportivo, entre otras cosas, por temas económicos.

Del Campo agregó que desde que tomó el club y hasta ahora, "la situación económica es caótica y si bien nos mantenemos al día con el BPS, los jugadores, cuerpo técnico y funcionarios, estamos en la peor situación de la historia, como lo dije en su momento".

Inés Guimaraens

Arturo Del Campo quiere que Danubio vuelva a ser fuerte en juveniles

El presidente indicó además que su intención es "reordenar la casa y que Danubio vuelva a ser el de siempre".

Respecto al futuro del técnico Leonardo Ramos, admitió que ya hubo charlas para que continúe en la temporada que viene. "No necesitamos firmar nada, nos conocemos muy bien. Pase lo que pase, si descendemos o no, él quiere estar y nosotros queremos que él esté como entrenador. Ya piensa en jugadores para la temporada que viene. Todavía no hay nada dicho, no bajamos los brazos, tenemos la esperanza todavía, y si nos toca bajar, lo asumiremos como corresponde".