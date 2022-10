De "lo mismo un burro que un gran profesor" a "solvencia técnica": las reacciones a la propuesta de eliminar las notas en Primaria

La propuesta de inspectores de Primaria, el máximo cargo técnico al que puede aspirar un docente, de eliminar las calificaciones y limitar la repetición al final de los ciclos o los tramos generó repercusiones en el sistema político y en la academia, donde hay miradas encontradas al respecto.

“Para los padres las ‘notas son lo que vale’ y las esperan ansiosas aunque no les quede muy claro qué aprendieron sus hijos. El alumno solo quiere saber qué se sacó, sin que esto signifique lo fundamental: qué aprendió y qué le falta por aprender. La nota está sobrevalorada”, dice Graciela Loureiro, una de las especialistas uruguayas en evaluación y quien coordinó el Departamento de Evaluación de Aprendizajes del Codicen.

Hace cinco años, junto a los también docentes y académicos Pedro Ravela y Beatriz Picaroni, Loureiro publicó uno de los libros más referenciados sobre el tema en el que se justifica que la evaluación tiene que tender a lo formativo y que las calificaciones deben limitarse. No solo en la escala (escalas más cortas y concretas), sino en las veces que se usan y a edades más tardías. “Las notas tienen muy poco sentido a nivel de estudiantes en edad escolar. De aquí que la repetición tampoco tenga mucho sentido, pero siempre que haya un acompañamiento de los estudiantes que pasan de grado con dificultades. No se trata de avanzar por avanzar”.

El diputado colorado Gustavo Zubía, quien es delegado de su sector en la comisión de Educación, tuiteó a raíz de la propuesta de eliminar las calificaciones: “Por este camino, la ‘meritocracia’ que aparece como un mejor sistema que el ‘dale que va’ no prospera”. Y referenció al tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo: “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor; ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador. Todo es igual. Nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor”.

En esa misma línea, aunque matizada, el consejero Juan Gabito dijo a El Observador: “Soy de los veteranos que creemos en la meritocracia: el esfuerzo se debe premiar, aunque estoy de acuerdo con que no hay que castigar y por consiguiente no tiene sentido insistir con la repetición a ciegas”. En definitiva, el consejero, quien tiene uno de los cinco votos cuando la propuesta pase al Codicen, admite estar afín con limitar la repetición, pero tiene sus dudas respecto al cambio reglamentario de las calificaciones.

“Lo primero es lo educativo y que la evaluación sea el reflejo del aprendizaje. Pero es medio artificial ese argumento de que los chiquilines se van a traumar frente a la exigencia, porque en la vida real, en el baby fútbol, en el Bailando o en un trabajo se los va a calificar”, explica y se pregunta de manera retórica: “En conducta, ¿da lo mismo portarse bien o mal? En este tema soy medio conservador”.

Su colega en el consejo Dora Graziano piensa que “la transformación curricular está en manos de técnicos muy solventes” y que, por tanto, les da “la derecha en lo que recomienden”. Y aunque la propuesta todavía no fue tratada, adelantó que coincide con los técnicos y Gabito en que “se ha comprobado que a más repetición hay más abandono, por lo cual hay que usar la herramienta con racionalidad en determinados momento”. ¿Y sobre las calificaciones? “Hay que esperar las argumentaciones para tomar una decisión como colegiado”.

La discusión sobre la repetición y la quita de calificaciones no es nueva. Algunos de los máximos cargos de confianza política en la ANEP dicen que uno de los obstáculos es la reacción de las familias y eso podría llevar a que no haya reformas disruptivas.

Por su parte, Adrián Silveira, quien hoy dirige el Departamento de Evaluación de la ANEP y tiene una maestría en evaluación educativa, aporta otros elementos al debate (desde la evidencia técnica y sin importar el qué dirán): " Primaria viene en un proceso, desde hace años, de ir dándole herramientas a los estudiantes y los docentes para que puedan accionar. No poner una nota y listo. Lo que se está tratando es adaptar el reglamento a esa nueva concepción. Porque hoy los docentes tienen que calificar a los docentes casi que por obligación. Es una normativa de hace 80 años y no se ajusta a la actualidad, cuando lo que importa es saber cómo se está progresando, qué se logra hacer y qué no”.

Pese a esta deficiencia del sistema de notas, Silveira reconoce que “los estudiantes que en las evaluaciones de aprendizajes tienen los peores desempeños, también tienen las peores calificaciones. Por lo cual existe cierta correlación, aunque no siempre sea perfecta”.

Parte del problema, dice, es que “todo se quiere resumir en una nota, cuando es imposible describir el matiz de un logro entre el Muy Bueno Sote y el Sote Muy Bueno”.

No solo eso: “una escala del 1 al 12 (que es lo mismos que de Deficiente a Sote) es demasiado amplia… en los países que siguen usando calificaciones se suele ir a sistemas de letras que no superan el ABCDE”. Y concluye: “Las maestras escolares, a diferencia de lo que acontece en el sistema educativo en edades más avanzadas, tiene una mirada holística de la vida del niño en la escuela, por lo cual la nota por sí sola no refleja cómo está siendo esa vida y trayectoria estudiantil”.