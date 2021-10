De los mejores 25 minutos de las Eliminatorias, a los errores de Tabárez; un empate frustrante

Óscar Tabárez se quedó sentado mascando la bronca por el resultado. Del otro lado, el técnico colombiano Reinaldo Rueda se abrazaba a todos sus futbolistas. Eran las dos caras muy claras de lo que había sido el 0-0.

Fue un resumen sucinto de 90 minutos que le dejaron a Uruguay un sabor amargo porque enfrente estaba un rival directo que lucha palmo a palmo con la celeste por clasificar al Mundial de Catar 2022.

Un partido de fútbol puede tener tantas acciones, tantas idas y vueltas, que muchas veces parece contradictorio en sí mismo.

pool afp efe ap

Brian Rodríguez mostró desborde en el primer tiempo

Uruguay jugó los mejores 25 minutos de las Eliminatorias atropellando a Colombia, ahogándolo con su presión, gestionando ataques por derecha e izquierda, maniatando su salida, y generando cinco jugadas claras de gol. Cinco. Un cabezazo de Diego Godín, tres llegadas de Luis Suárez -una de ellas, marrando un tanto de manera increíble para la clase que tiene él, otra un remate de fuera del área y la tercera, un gol bien anulado por fuera de juego- y un tiro libre de Federico Valverde. En todas ellas, salvo en el gol anulado, David Ospina se transformó en el héroe de la noche. Porque a esa altura, Uruguay podría haber estado goleando. Daba gusto verlo jugar.

Como contrapartida, Fernando Muslera miraba desde su arco el partido porque Colombia no le pateó al arco en todos los primeros 45 minutos. Eso habla bien del equipo del Maestro.

Pero en fútbol hay veces que se puede pasar del día a la noche, de la virtud al error, de la dinámica a la falta de recursos. Y pareció que todo eso se le vino encima a la celeste en el complemento. Todo lo bueno que se había hecho, se cayó como un castillo de naipes.

Hubo algunos errores importantes de Tabárez como otras veces hubo virtudes. El entrenador admitió que sacó a Luis Suárez por un tema técnico y no por el golpe que sufrió en su rodilla. Dijo que al equipo le faltó velocidad por el centro y por eso hizo las variantes.

pool afp efe ap

Suárez sale corriendo hacia el primer línea para decirle que se equivocó en anularle el gol, aunque el asistente estaba en lo cierto

Si bien había dicho entre semana que iba a gestionar los minutos de sus futbolistas teniendo en cuenta que había que jugar tres partidos en siete días, sacar al goleador histórico celeste por un tema técnico, no se entiende, sobre todo porque fue quien más incomodó a toda la defensa colombiana. También sustituyó a Brian Rodríguez quien le dio desequilibrio por izquierda y en provocar infracciones cerca del área.

Ingresaron en sus lugares Edinson Cavani y Darwin Núñez y la diferencia fue notoria. Hay veces que los cambios son importantes, como sucedió en el pasado partido ante Ecuador. Esta vez, no aportaron prácticamente nada, salvo alguna jugada aislada de Nicolás De la Cruz, quien ingresó por el lesionado Giorgian De Arrascaeta.

La preocupación quedó en los bajos rendimientos de algunos futbolistas. Cavani se mostró muy flojo, perdió pelotas que habitualmente no pierde, y se nota su falta de fútbol en Inglaterra. Se ratificó por qué no es titular para Tabárez. Necesita minutos y no los tiene en su club. En todo el segundo tiempo fue una falsa imagen de lo que siempre rinde.

pool afp efe ap

Cavani mostró un nivel muy bajo en su juego

Darwin tampoco ayudó. Se desdibujó por completo con y sin pelota y por momentos se apresuró. A esto cabe agregar que Nahitan Nández, de un buen primer tiempo, no repitió lo bueno que había hecho en los encuentros de setiembre.

Dentro de una gran apatía que se vio en el segundo tiempo, Federico Valverde fue el más ordenado, el mejor de todos, a veces, bien acompañado por Matías Vecino.

Lo que debe preocupar al técnico, más allá de los errores subrayados, son los bajos rendimientos que se vieron y las lesiones de cara a los dos partidos que vienen contra los dos mejores equipos de las Eliminatorias y jugando como visitante.

Colombia se soltó cuando Uruguay perdió esa presión que había tenido y llegó un par de veces por izquierda con Luis Díaz, aprovechando algún error compartido entre Nández y Ronald Araújo quien esta vez, no se mostró seguro.

Entonces, Uruguay pasó de aquellos 25 minutos a todo vértigo a no generar prácticamente nada en el segundo tiempo. Se quedó con las satisfacciones obturadas.

pool afp efe ap

Federico Valverde fue el mejor de Uruguay

Colombia llegó muy poco, pero tuvo una de las más claras cuando luego de un contragolpe en el que la defensa celeste marcó mal, Duvan Zapata quedó cara a cara con Fernando Muslera que salvó notablemente el arco a los 70 minutos. Hubiera sido demasiado premio para un rival que no mostró casi nada y llegó a Montevideo a defenderse.

Uruguay fue de más a menos luego de un gran arranque. Se desmoronó una ilusión falsa que dejaron aquellos 25 minutos.

No hubo desbordes en el segundo tiempo. Tampoco asociación de pases, ni triangulaciones. A Uruguay le llegó un golpe de amnesia generalizada y se llegó a la frustración final por un resultado que no le sirve.

AFP

Josema Giménez se lesionó un aductor y no estará en los próximos dos partidos ante Argentina y Brasil

Era un partido en el que había que resolver y el resultado no es bueno para Uruguay, además de que se pierden jugadores de cara a lo que se viene.

“Lo que se vio fue una falta de rendimiento”, dijo Tabárez en la conferencia de prensa posterior. Era el partido que había que ganar. Se dejaron dos puntos que duelen y ahora hay que ponerle el pecho a Argentina y a Brasil.