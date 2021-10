Tabárez: los elogios del primer tiempo y la oportunidad perdida en el segundo

“Rescato la primera media hora, en la que el equipo entró asumiendo protagonismo, estuvo equilibrado, recuperó la pelota y enseguida fue al campo rival. Conseguimos situaciones de riesgo e inclusive hubo un gol anulado”, dijo el entrenador Óscar Washington Tabárez en la conferencia de prensa posterior al partido.

El técnico definió el encuentro ante Colombia como “un partido muy cerrado”, valoró lo que jugó su equipo en el primer tiempo, se refirió al bajón que tuvo luego de los 30 minutos y lamentó los dos puntos que perdió de local por el empate 0-0 ante Colombia.

“En esos primeros 30 minutos mostraron lo que pensamos para este partido. Nos encontramos con un arquero que respondió muy bien. En los últimos 15 minutos del primer tiempo bajamos. Después, en el segundo tiempo, quisimos darle al equipo velocidad por las bandas con la entrada de Darwin Núñez y Edi Cavani por el centro. Se intentó pero no tuvimos claridad”, explicó.

Tabárez manifestó que luego del gol anulado en el primer tiempo, llegó el bajón, y explicó: “Pudo haber tenido su influencia el gol anulado”.

Sobre el complemento, dijo: “En el segundo tiempo no tuvimos una buena noche”.

Consultado por qué cambió a Suárez y Brian Rodríguez para el inicio del segundo tiempo, dijo: “No vimos en ese primer tiempo velocidad por la zona central. Todas las llegadas fueron por los laterales. No hubo movimiento en velocidad. Quisimos cambiar. Además, esto lo hablamos con los jugadores, gestionar los tiempos de los ellos estaba hablado y sabían que esto iba a pasar. Lo vamos a seguir haciendo pensando en los próximos partidos”.

Sobre el final de la dupla Suárez-Cavani como tal y pensar en Uruguay con un solo delantero de área, dijo: “Nos quisimos apoyar en la triple fecha anterior, en la que el equipo, con un montón de problemas, con jugadores que no venían para ser titulares, pero les dimos la confianza y logramos rendimientos y puntos, que es lo que se necesita en las Eliminatorias. Desde el punto de vista conceptual y de su trayectoria no hay discusión sobre los jugadores que hablamos (Suárez-Cavani), pero alguno puede estar en un buen momento o no y nosotros tenemos que buscar soluciones para el equipo y me baso en evaluaciones que hacemos después de los partidos”.

Y apuntó: “Yo no puedo marear, pero para jugar con dos puntas hay que variar la integración del mediocampo, pero no vamos a pasar a eso hasta ver la realidad. No sé si lo vamos a solucionar con doble punta con nombres y apellido. Tenemos varios delanteros y me apoyo mucho en los jugadores con experiencia porque desde el punto de vista conceptual saben todo, pero el momento de forma no es el ideal y eso siempre es circunstancial. Sería utópico pensar que todo se va a dar por generación espontánea en dos o tres días”.

Sobre la lesión de De Arrascaeta y Giménez, dijo que “es difícil” que lleguen al partido del domingo ante Argentina. La situación de Bentancur, quien sufrió un golpe es diferente.

“Lo de Giorgian es algo en el recto anterior. No sabemos la gravedad de la situación, y no hablo por el médico, pero por mi experiencia, en un problema muscular menos de tres días antes de jugar el siguiente partido es muy difícil (que llegue). Josema tiene una molestia en aductores. Bentancur sufrió un golpe en el ligamento lateral de una rodilla, pero se perderá el partido con Argentina por la segunda amarilla”.

Sobre la expulsión al colombiano Cuadrado que debió sancionar el árbitro, manifestó: “Estaba a 70 metros de la jugada. No la vi con claridad, pero eso reclamaban mis futbolistas (la expulsión). Se lo comenté al cuarto árbitro. La única persona que puede garantizar que el partido se juegue es el árbitro, y no sé cuántos minutos se perdieron. Es parte de su responsabilidad. No digo que no conseguimos lo que queríamos por eso, pero jugar y aprovechar el tiempo iba a favor de nosotros. Cuando terminó el partido vi mucha conformidad en los jugadores colombianos”.

Definió este encuentro como una “una oportunidad perdida”, porque entiende que “cada partido es una oportunidad de ganar puntos porque de eso se trata una eliminatoria, ver cuáles son los cuatro o cinco equipos que irán al mundial. Cuando no se consiguen en casa y cuando no se logra, después que parte del primer tiempo fue bueno, no se puede decir que fue un buen resultado. No es fácil esto”