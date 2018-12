De Paul McCartney a Christina Aguilera, un desfile de estrellas de la música en el Carpool Karaoke navideño

El primero en subir al auto que conduce James Corden es el canadiense Michael Bublé. Vestidos con un buzos con motivos navideños y gorros de Papá Noel, el dúo empieza a entonar Christmas (baby please come home), un tema de la cantante Darlene Love que se publicó por primera vez en 1963 y que desde entonces se ha convertido un clásico de las fiestas en Estados Unidos. De hecho, Bublé ya lo había interpretado en un disco de canciones navideñas editado en 2011.

Al cantante canadiense lo siguen otras figuras que ya aparecieron en el ciclo Carpool Karaoke a lo largo de 2018. En cada grabación, la producción del programa de Corden dejó registradas estas interpretaciones navideñas para utilizar en este especial, en el que también aportan sus voces Christina Aguilera, Cardi B, la banda de raperos Migos, Adam Levine –vocalista de Maroon 5–, Shawn Mendes, Barbra Streisand, Ariana Grande y Paul McCartney, que protagonizó una de las versiones más vistas y emotivas del ciclo.

Apoyado por un hábil trabajo de edición, el video deja la sensación de ser una colaboración entre todos los artistas, cada uno interviniendo con su estilo, y se destaca la participación de Christina Aguilera. Michael Bublé, en tanto, ejerce como el hilo conductor entre todos los artistas que participan. Al final, cada músico deja un saludo festivo.

En 2016, Corden había conducido una versión similar del especial, en aquella ocasión con la canción All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, que participó de ese video junto a cantantes como Adele, Lady Gaga y Elton John. En 2017 hizo también algo similar con la canción Santa Claus Is Comin' To Town.