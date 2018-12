Decurnex: "Le pido al socio de corazón que nos apoye"

El presidente de Nacional, José Decurnex, dijo este viernes que la medida de aumentar el 50% la cuota social y las butacas del Parque Central fue una decisión "muy dura", pero le pidió "que apoye al club de sus amores" porque "lo mejor está por venir".

"Tal como comuniqué en campaña, Nacional está en un momento crítico desde el punto de vista financiero y económico y el martes tuvimos que afrontar situaciones muy complejas y lamento darlas en un club que quiero. Hay vencimientos y pagos en los siguientes días y como presidente tengo que afrontar. Conocía la situación y hay que mirar para adelante. No me gustó tomar la decisión que tomé pero es parte de las cosas que uno debe hacer si quiere cambiar el club. Me duele porque también soy socio e hincha. Estoy pidiendo de corazón al socio que nos apoye, que apoye al club de sus amores porque las mejores cosas están por venir, pero hay que ponerle el hombro. Estamos trabajando en distintas áreas, en el área financiera que es crucial y en el área deportiva espero que en pocos días anunciar un técnico y afrontar el nuevo plantel", expresó durante una conferencia de prensa que brindó en la sala Miguel Restuccia de la sede del club.

Decurnex es consciente que estas decisiones duras generan un impacto, pero el socio entiende la realidad de Nacional: "No es una medida popular, no me gusta tomarla, pero la circunstancias así lo determinaron. El 50% de los socios de Nacional tienen la modalidad de cuota anual que cae en primeros días de 2019 y si no tomábamos esa decisión ayer, Nacional no podía hacer uso de ese dinero. Hoy en caja no hay dinero y debemos afrontar en los siguientes días pagos y compromisos con distintas instituciones y proveedores. Una de las razones por las cuales tomé la decisión es que se hace inviable pensar en un endeudamiento eterno de Nacional. Estas son decisiones difíciles, profundas, estructurales pero que son para el bien de Nacional".

Señaló que "fue parte de la campaña equilibrar el presupuesto de Nacional y eso lleva a salvaguardar los activos del club. Para mi es importante porque le empieza a dar seriedad en sus compromisos y a eso apuntamos. Me preguntan qué alternativas adicionales había, pero ahora estamos en un proceso profundo para limpiar el padrón y llegar con alternativas, cuota familiar, de adhesión y que cada uno se acerque al club como pueda. Pero ayer no pudimos sacar un paquete integral, pero es mi compromiso para los próximos meses".

Indicó que la cuota social representa entre un 25% y 30% de los ingresos del club y que conocía la situación económica, pero lo que sorprendió fue "recibir un club sin caja y con vencimientos a corto plazo. Tomamos otras medidas ayer para contar con los recursos para cumplir con los vencimientos al 20 de diciembre y trabajar para empezar a tener una base fundacional sólida desde el punto de vista financiero".

Decurnex dijo que la directiva analizó los riesgos de tomar esta medida, pero no le quedaba otra alternativa: "Es un momento complicado económicamente en Uruguay, no lo desconozco, a lo que apelo es a que el socio le ponga ese granito de arena adicional que necesitamos. En una muy amplia mayoría, incluso no gustándole la decisión, los socios me han manifestado su apoyo en estas horas".