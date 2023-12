Defensor Sporting, el patrón de los juveniles volvió a demostrar su poderío ante los grandes

Defensor Sporting ratificó que es la gran potencia de las formativas del fútbol uruguayo y por cuarto año consecutivo conquistó la tabla general de juveniles.

Los violetas cosecharon entre las cinco categorías juveniles (sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 y sub 19) 456 puntos, cuatro más que Nacional y 39 más que Peñarol.

Así quedó la tabla de juveniles A entre los 20 equipos participantes, clasificación donde sorprende lo bajo que quedó el campeón uruguayo Liverpool, un equipo que se nutre en Primera de los talentos formados en su semillero de virtudes:

Tabla general Puntos 1- Defensor Sporting 456 2- Nacional 452 3- Peñarol 417 4- Danubio 351 5- Montevideo City Torque 343 6- Wanderers 318 7- River Plate 304 8- Boston River 301 9- Albion 286 10- Deportivo Maldonado 283 11- Liverpool 280 12- Rentistas 271 13- Racing 233 14- Bella Vista 216 15- Fénix 200 16- Miramar Misiones 196 17- Juventud 162 18- Central Español 98 19- Villa Española 97 20- Atenas 61

"Este es el cuarto año consecutivo que ganamos la tabla general. Si bien en 2020, que fue el año de la pandemia, no se entregó el premio, también fuimos los primeros entre la sumatoria de las tablas", dijo a Referí Fernando Fadeuille, coordinador de las formativas violetas.

Fadeuile, exjugador del club, asumió su cargo en 2014 y desde entonces ganó siete veces esta clasificación en 10 años, con las conquistas logradas en 2014, 2016 y 2018.

Defensor Sporting fue campeón en sub 19 y también en sub 14. En cantidad de títulos lo igualó Nacional que fue campeón en sub 16 y sub 17. Peñarol fue el que completó el lote de ganadores al adjudicarse la copa en sub 15.

Defensor Sporting campeón en sub 19

Los violetas ganaron el Apertura y Montevideo City Torque el Clausura. Eso los llevó a una final donde los celestes ganaron por penales tras empatar 1-1. Como el fusionado había conquistado la Tabla Anual fueron a otra final y ahí Defensor Sporting se impuso 2-1 con goles de Mateo Copelotti y Matías Kusmanis.

Al equipo lo dirige Nathaniel Revetria con Rodrigo Gómez de ayudante y Federico Callaffa de preparador físico.

También colaboró con esta categoría, como consejero y en forma honoraria, Rudy Rodríguez, uno de los iniciadores de la Escuelita de Defensor con el Profe César Santos en 1987, bajo la presidencia de Eduardo Arsuaga, exentrenador de las formativas del club y también de juveniles de Nacional con el que fue campeón de la Copa Libertadores sub 20 en 2018.

Así fueron los goles de la consagración de un equipo que este año jugó Copa Libertadores sub 20 sin poder superar el grupo que ganó el a la postre campeón, Boca Juniors.

🎯 𝙇𝙊𝙎 𝙂𝙊𝙇𝙀𝙎 𝘿𝙀 𝙇𝘼 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇



⚽ Matteo Copelotti [65’]

⚽ Matías Kusmanis [85’]



𝗦𝘂𝗯𝟭𝟵 🏆#LaFábricaⒹ🟣 pic.twitter.com/axv5df9Fd1 — Defensor Sporting (@DefensorSp) December 16, 2023

El goleador de la temporada fue Esteban Crucci con 20 goles. Wanderers le hizo contrato días atrás. El mejor anotador violeta fue Mateo Copelotti con 13, otro jugador que firmó contrato con el club, pero en este caso, antes de viajar a la Libertadores sub 20.

Nacional campeón en sub 17

@Nacional

Nacional campeón sub 17

En sub 17, Nacional tiene una generación ganadora ya que por cuarto año consecutivo se impuso en el Uruguayo tras ganar en sub 14, sub 15 y sub 16. Al equipo lo lidera un generación 2006 que ya juega en Primera, Thiago Helguera. El entrenador fue Santiago Espasandín.

Defensor Sporting fue tercero en el Apertura, segundo en el Clausura (Nacional fue campeón invicto) y tercero en la Anual, dirigido por Alejandro Traversa con Bruno Nantes como preparador físico.

El goleador fue Gonzalo Petit de Nacional con 37 goles y el mejor anotador violeta Santino Bruschi con 20.

Nacional arrasador en sub 16

@Nacional

Nacional campeón sub 16

La sub 16 de Nacional fue el mejor equipo de las formativas de 2023.

Dirigido por Tabaré Alonso, el tricolor ganó Apertura y Clausura en forma invicta, se coronó por consiguiente ganador de la Anual y no necesitó finales para dar la vuelta de campeón uruguayo que se dio el lujo de hacerlo en el Palermo ganándole el clásico a Peñarol.

El equipo ganó 34 de 38 partidos, empató cuatro, anotó la friolera de 153 goles y recibió a cambio 16.

Defensor Sporting, dirigido por Cristian "Kily" González con Álvaro Aguiar de preparador físico, fue tercero en Apertura y Clausura pero segundo en la Tabla Anual.

Hebert Silva Cantera colaboró en esta categoría. Terminada la temporada, le dijo adiós a Defensor Sporting tras casi cuatro décadas trabajando por el club. "Es algo que ya estaba acordado de antemano y que él ya había anunciado puertas adentro del club", comentó Fadeuille.

El goleador de la categoría fue Ignacio Molina de Montevideo City Torque con 28 goles y el mejor anotador violeta Jean Severo con 26.

Peñarol campeón en sub 15

@FormativasCAP

Peñarol campeón sub 15

Peñarol ganó el Apertura con dos puntos de ventaja sobre Nacional y Defensor Sporting el Clausura, un punto arriba de Peñarol.

Con la ventaja de la Anual, Peñarol perdió ante los violetas 3-2 la semifinal pero se impuso 1-0 en la final definitiva con gol de Felipe Balbuena.

El aurinegro fue dirigido por Guillermo De Armas que tomó el equipo tras la partida de Carlos Umpiérrez al fútbol de Medio Oriente.

Defensor Sporting llegó a la final dirigido por Daniel Bisogno con Jorge Barrios de profe y la colaboración de José Chilelli.

Lautaro Navarro, el hijo de el Chino Álvaro Navarro, fue el goleador de la categoría con la impactante cifra de 43 goles. Es el goleador de la selección sub 15.

Defensor Sporting campeón en sub 14

Juan Olarte / Defensor Sporting

La sub 14 de Defensor Sporting fue campeona

Dirigido por Marcelo Alvarenque con Ignacio Iturria de profe y la colaboración del director de la Escuelita, Germán Sisto, Defensor Sporting se coronó campeón de la categoría más chica, la sub 14, con autoridad. Ganó Apertura y Clausura y le sacó 10 puntos a Nacional en la Tabla Anual.

Matteo Correia, de los violetas, fue el máximo anotador de la temporada con 38 goles.

La valoración de los logros por Fernando Fadeuille

"Es una alegría volver a ganar la tabla de formativas, más allá de que lo importante en juveniles no son los resultados sino la formación de los jugadores y que lleguen lo mejor preparados a Primera", dijo a Referí.

"En sub 19 fuimos campeones sin usar ocho o nueve jugadores que ya son de Primera o que fueron transferidos al exterior", valoró.

"El resultado es parte de la formación, a todos nos gusta ganar y en general nos ha ido bien peleando todo el año con Nacional. Pero reitero, lo importante es completar la formación para enviar al jugador a Primera e intentar que ese necesario tiempo de adaptación a Primera y ese roce que se necesita para dar el salto, sea lo más breve posible", agregó.

Fadeuille destacó como otro logro institucional que la sub 13 de Defensor Sporting, que es la Preséptima, ganó el torneo experimental que se jugó y mostró buenos valores para proyectar el año próximo en sub 14.

Juan Olarte / Defensor Sporting

La sub 13 de Defensor Sporting también ganó

La muerte del Profe Santos en 2017 generó sobre Defensor Sporting una ola de incertidumbre en cuanto al trabajo de sus juveniles. Por un tiempo quedó al mando Gerardo Miranda y desde 2019 está al frente Germán Sisto.

Miranda trabaja ahora en la coordinación con Fadeuille y con el preparador físico Fernando Morales.

Los resultados muestran que el camino que marcó Santos está firme y que los violetas lo siguen transitando con éxitos.

"En la captación para la sub 14 es donde queremos seguir mejorando, no hay que descuidarlo, tenemos que seguir insistiendo en esa estructura. Antes era normal fichar jugadores de 15 o 17 años. Hoy son casos excepcionales porque se los ficha cuando cumplen los 13 años", afirmó Fadeuille.

Juan Olarte / Defensor Sporting

Fernando Fadeuille, 10 años coordinador de juveniles, siete veces ganador

La captación de Defensor Sporting está a cargo de Joaquín Rullan que no solo sale a ver talentos en baby fútbol por todo Montevideo sino que también hace viajes al interior donde el club tiene una red de colaboradores.

Cuando los juveniles ingresan al Comando del Ejército donde funciona la Escuelita (hay una cancha de medidas reglamentarias, otra más chica y una de baby fútbol) los reciben Sebastián Pereira, Franco Recoba (sobrino del Chino, hijo de Fabián Recoba) y Damián Olivera para comenzar las etapas de formación.

Otra forma de captación importante, cada vez más creciente, son los jugadores que llevan los representantes y un valor agregado que tiene Defensor Sporting es que muchos padres que fueron o son futbolistas eligen a los violetas para que ahí crezcan deportivamente sus hijos.

"En Defensor Sporting se hace mucho hincapié en que los entrenadores de formativas tengan pasado en el club, que conozcan su idiosincrasia, que sean buenas persona y que transmitan buenos valores a los chiquilines. A los gurises hay que dejarles enseñanzas, buenas costumbres, buen relacionamiento con compañeros y rivales. Y eso es más que lo que queremos todos, que es ganar", explicó Fadeuille.

El club tiene un equipo interdisciplinario que atraviesa a as formativas con Emiliana Clementa y Cecilia Trías como nutricionistas, Juan Lozano como psicólogo y áreas médicas y de fisioterapia. "A los chicos de la residencia se les da también clases de apoyo para el liceo".

Feduille destaca que a pesar del descenso del club en 2020 (en 2021 jugó en Segunda y logró rápidamente el ascenso), el club mantuvo su presupuesto en formativas que es de US$ 100 mil mensuales (aproximadamente US$ 1,2 millones anuales).

El dirigente de Peñarol, en su campaña para las elecciones que ganó Ignacio Ruglio, dijo a Referí que Peñarol invierte US$ 2.570.000 en formativas: "El que va primero es Defensor Sporting y gasta US$ 1 millón. Nosotros gastamos dos veces y media más. Entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal y tenemos que ser críticos sobre lo mal que estamos haciendo. Estamos gastando en vez de invirtiendo, porque cuando invertís, tenés rédito".

Martín Varini mirará abajo para armar el cuadro arriba

Ernesto Ryan / Pool / AFP

Martín Varini, exjugador de los violetas, dirigió a Rentistas en 2021

Martín Varini llega este sábado a Uruguay para suceder a Marcelo Méndez en el cargo de entrenador de Primera.

"Ya tuvimos varias charlas, hasta ayer siguió trabajando en España, ya fue armando su plan de desembarco en Defensor Sporting, vio partidos de la sub 19 y en estos días se irá viendo a qué jugadores se puede promover para el arranque de la pretemporada del 5 de enero", reveló Fadeuille.

Los violetas apoyan todo su trabajo de juveniles en el Complejo Arsuaga donde tiene seis canchas de fútbol 11, una de ellas de césped sintético. "En la cancha de fútbol 6 techada, en la pandemia se armó un gimnasio y hay buenos espacios de trabajo. para hacer fuerza y coordinación. También hay buenos vestuarios, salas de video, salas de reunión de los entrenadores, pero igual se puede seguir mejorando", concluyó el coordinador de las formativas.