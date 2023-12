Delgado vs Orsi: el candidato frenteamplista patinó con los impuestos

Las palabras, y las proclamadas intenciones, valen tanto o más que los hechos cuando llega el tiempo de las promesas en la campaña electoral. Y puestos a jugar, el nacionalista Álvaro Delgado le acaba de ganar una partida importante al frenteamplista Yamandú Orsi en una de sus tantas escaramuzas verbales.



Porque no le hizo falta ser un estratega brillante a Delgado para hacer leña del árbol que dejó caído Orsi cuando en una entrevista con Telemundo 12 abordó titubeante el espinoso asunto de los impuestos.



"Nadie hace campaña diciendo si sube o baja impuestos. Este gobierno asumió diciendo 'no vamos a bajar impuestos ni combustibles', cuando en realidad subieron los impuestos y los combustibles", empezó diciendo Orsi consultado por la periodista Malena Castaldi. Hasta allí, el intendente de Canelones había hecho lo correcto al eludir meterse en ese asunto y, al mismo tiempo, desnudar una promesa incumplida de sus adversarios. “Nadie quiere subir impuestos, tiene que ser la última medida”, abundó todavía en el buen camino. Hasta que patinó estrepitosamente. "Ni descarto ni afirmo suba de impuestos", dijo.



No se sabe si queriendo ser sincero o cometiendo una evidente torpeza política Orsi sembró dudas acerca de lo que hará si es presidente con un tema sensible para el bolsillo de la gente. Y Delgado hizo lo que cualquier político haría ante tamaño cachón.



"Obviamente, tengo muy claro que el próximo gobierno, si Álvaro Delgado es presidente, con la coalición de gobierno, no va a subir los impuestos. En eso tengo que ser claro", afirmó el candidato blanco hablando de sí mismo en tercera persona durante una entrevista con el programa 12 PM de Azul FM.



"No estoy diciendo no descarto ni afirmo. No voy a subir los impuestos. Cualquier corrección va por el lado del gasto público, no por la suba de impuestos”, dijo en alusión a las palabras de Orsi.



“A la gente lo que le sirve son las certezas. No el 'a lo mejor' o 'tal vez'", insistió.



Gabriel Oddone, quien se perfila como futuro ministro de Economía de un eventual gobierno de Orsi, ya había manifestado que la próxima administración tendrá que hacer “correcciones fiscales”. Pero una cosa es que un economista dé a entender, con un lenguaje técnico, que es partidario de un ajuste impositivo, y otra muy distinta que un candidato presidencial diga abiertamente que no descarta subir los impuestos.