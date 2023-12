Álvaro Delgado: "No voy a subir los impuestos" y "cualquier corrección va por el lado del gasto público"

El precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional Álvaro Delgado sostuvo que si gana las elecciones en 2024 no subirá los impuestos y dijo que en este tema hay que ser "clarito" porque la población necesita "certezas".

Así lo aseguró en una entrevista con 12 PM de Azul FM, donde fue consultado por las declaraciones del precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, quien dijo en los últimos días que no podía ni descartar ni afirmar una suba de impuestos en un eventual gobierno suyo.

"No estoy diciendo no descarto ni afirmo. No voy a subir los impuestos. Cualquier corrección va por el lado del gasto público, no por la suba de impuestos", sostuvo el secretario de la Presidencia, que dejará el cargo el 21 de diciembre para dedicarse a la campaña electoral.

El jerarca del gobierno señaló que en este tema debía ser "muy claro" porque conocía los números y ha mantenido conversaciones con el equipo económico.

"Obviamente, tengo muy claro que el próximo gobierno, si Álvaro Delgado es presidente, con la coalición de gobierno, no va a subir los impuestos. En eso tengo que ser claro", afirmó.

Consultado entonces si ese era un riesgo que asumía, el secretario de la Presidencia respondió que sí.

"Tengo claro que es un riesgo, pero también en esto se tiene que decir clarito las cosas para adelante. Porque a la gente lo que le sirve son las certezas. No el 'a lo mejor' o 'tal vez'", apuntó. Y reiteró: "Nosotros tenemos que ser claros y en un gobierno encabezado por Álvaro Delgado no va a haber suba de impuestos".

También respondió si Azucena Arbeleche seguiría al frente del Ministerio de Economía si gana las elecciones: "Azucena Arbeleche es de las personas que, por su capacidad, inteligencia, firmeza, obviamente por su acción, pero además por su condición humana, puede elegir en mi gobierno en el lugar que quiera estar".

La respuesta a Cosse

Durante la entrevista, Delgado también le respondió a Carolina Cosse, luego de una polémica pública que tuvieron en los últimos días, cuando el jerarca del gobierno dijo que la intendenta de Montevideo era también la "candidata del PIT-CNT" y esta le respondió que entonces "habría que pensar" si él "no es el candidato de Astesiano o Marset".

Sobre este tema, Delgado sostuvo: "Yo dije desde siempre que voy a hacer una campaña con un debate de ideas duro. Nunca voy a entrar en términos personales ni descalificantes. Eso es lo primero, que es conceptual, no es para este caso".

"Lo segundo: yo creo que acá no hay que enojarse en política, con el debate de ideas. Hay que explicar. La gente necesita explicaciones. En este caso estamos hablando de seguridad social. La gente necesita que les expliquen directamente cómo van a apoyar un plebiscito contra el sistema de seguridad social. No es contra la reforma que aprobó la coalición. Es contra el sistema. O sea, se derogan las AFAP y se confiscan 22 mil millones de dólares de 1.550.000 uruguayos de ahorro voluntario individual que tenems cantidad de uruguayos en las AFAP. Lo confiscan y no se sabe bien quién lo va a administrar ni qué va a pasar".