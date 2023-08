Denuncian “desfinanciamiento” de OSE para el próximo período por proyecto Neptuno y saneamiento

El 31 de julio, con votos de los directores oficialistas, OSE aprobó el presupuesto para 2024 y 2025 junto a las proyecciones financieras para el próximo período.

La aprobación volvió a suscitar diferencias con el director por la oposición, Edgardo Ortuño, que denunció que la empresa pública quedará “desfinanciada” por los pagos que deberá afrontar por las iniciativas privadas Neptuno-Arazatí y las obras de saneamiento.

En un escrito elevado a la mesa política y la comisión de gobierno descentralizado del Frente Amplio, Ortuño señaló que la concreción de las iniciativas privadas supondrá el “desfinanciamiento de OSE” y “comprometerá seriamente su futuro” ya que la “imposibilitará” de realizar obras necesarias en los departamentos del interior del país y del área metropolitana.

Neptuno

El gobierno prevé antes de que termine el mes adjudicar el proyecto a uno de los dos consorcios que se presentó. La iniciativa supone una nueva toma de agua bruta en el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una reserva de agua dulce y tuberías que se conectarán con el sistema metropolitano.

De acuerdo con los pliegos, supondrá una inversión de US$ 253 millones, aunque el costo final se sabrá una vez que se conozcan las ofertas.

“El costo de la gestión privada del proyecto podrá aumentar con el ajuste de precios resultante de las ofertas presentadas en la licitación, aunque podrá reducirse si el proyecto consigue exoneración de IVA, lo que no se concretó hasta el momento”, agregó.

El modelo de negocio aprobado supone que los privados construyan, financien y mantengan la planta mientras que OSE pagará por la disponibilidad de la infraestructura unos US$ 52,7 millones anuales. Esto significará que al final de los veinte años de contrato, la empresa pague US$ 950 millones, de acuerdo a lo votado en el presupuesto del organismo.

Tal como lo ha venido manifestando, Ortuño mencionó que la gestión pública del proyecto era “la forma más conveniente para OSE” ya que hacía bajar a unos US$ 25 millones anuales, lo que totalizaba al final de los veinte años de contrato unos U$S 480 millones.

Foto: Leonardo Carreño.

Edgardo Ortuño, el director de OSE por el Frente Amplio

Respecto al saneamiento, el gobierno se encuentra realizando los pliegos, con el objetivo de llamar a licitación antes de que termine el año.

El proyecto también fue incluido en el presupuesto y supondrá una inversión de US$ 284,3 millones. Al igual que en Neptuno-Arazatí, el modelo financiero elegido supone que OSE pague a los privados unos US$ 37 millones por año por lo que al final de los 25 años de contrato habrá abonado US$ 914 millones.

“De acuerdo a la asignación de recursos las obras se realizarían a partir del año 2026, en el próximo gobierno”, menciona el escrito.

El desfinanciamiento

Según Ortuño, al final de los 25 años, manteniendo la tarifa sin aumentos y considerando una inversión anual de U$S 70 millones, que es el tope establecido por la actual administración, la ejecución de ambas iniciativas privadas supondrá un “déficit y por tanto una necesidad de fondos del entorno de los U$S 1.700 millones”.

“Las opciones para cubrir el déficit generado por la instrumentación de ambos proyectos de iniciativa privada son aumento de tarifa, aportes del gobierno central o endeudamiento, que es el camino elegido en el presupuesto aprobado”, señaló el jerarca.

La empresa proyecta un endeudamiento de U$S 136 millones a concertar a partir del año 2025 que se sumará a los U$S 30 millones asumidos con el BID, a los U$S 60 millones concertados con Fonplata, y al proyectado fideicomiso para obras en Maldonado por U$S 55 millones. “Todas las obligaciones asumidas por OSE son a pagar a partir del gobierno que asumirá en 2025 con un endeudamiento heredado en OSE de al menos U$S 281 millones”.