Denuncian siete renovaciones a pasantes que son hijos de directores afines a Carlos Moreira

La bancada de ediles del Frente Amplio del departamento de Colonia denunció ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que en los últimos años hubo al menos cuatro personas que renovaron sus pasantías en la Intendencia coloniense mediante un procedimiento presuntamente irregular, y que dos de esos casos son los hijos del subdirector de Acción Social de la comuna, Julio Castrillo, y del director de Relaciones Públicas, Jorge Torres.

Según la denuncia, los hijos de esos funcionarios lograron, cada uno, que la administración les renovara siete veces la beca como pasantes. Las pasantías tienen una duración de seis meses, por lo que eso significa que los jóvenes trabajaron en la comuna como pasantes al menos tres años y medio.

Los ediles de la oposición elevaron un pedido de informes semanas atrás para que las autoridades de la Intendencia brindaran una respuesta sobre el tema, y en otro documento enviado el 25 de noviembre a la Jutep reclamaron que la comuna seguía “procedimientos que no se ajustan a la reglamentación específica” a la hora de otorgar las pasantías. Y denunciaban, en ese sentido, que la administración cometió “actos de presunta corrupción, abuso de funciones, acoso y extorsión”, en relación a los audios que se viralizaron a mediados de octubre y en los que se escuchaba al jefe comunal Carlos Moreira estar dispuesto a aprobar una pasantía a pedido de la edila nacionalista María José García, a cambio de sexo.

El coordinador de la bancada frenteamplista, Daniel Almada, dijo a El Observador que seguía "insistiendo" en el "caso omiso a la reglamentación" que hace la administración de Moreira en este tema.

"Hay hijos de funcionarios directos del intendente y que fueron renovados siete veces, cuando la ley dice que es por seis meses, con opción a seis meses más", dijo. "Las pasantías tienen que pasar por una comisión que avala los informes, la documentación, y ordena un sorteo", agregó.

Esa comisión a la que hizo referencia está integrada por dos docentes de liceo y UTU, dos ediles –uno del oficialismo o otro de la oposición–, y un integrante del departamento de Desarrollo Humano.

En diálogo con El Observador, Castrillo se negó a dar declaraciones sobre el asunto, aunque no desmintió la acusación de los ediles. Torres, por su parte, no contestó a los llamados y mensajes.

El intendente Moreira primero respondió que tampoco quería hacer declaraciones porque “el tema está en la Justicia”, pero luego aseguró: “Yo ya contesté un pedido de informes (en referencia a la Jutep), así que no voy hacer declaraciones sobre el tema. Ha habido renovaciones de varios (pasantes) y más de una. Eso es lo que le puedo decir”.

La fiscal de Colonia Eliana Travers, que investiga si hay detrás del contenido de los audios, también tiene en su despacho información brindada por la Intendencia respecto a todas las pasantías renovadas en el último tiempo y hasta el momento, señalaron los informantes, la fiscal no encontró ningún ilícito, aunque todavía no analizó toda la documentación.

Programa

Para ingresar como pasante a la Intendencia de Colonia, las normas permiten dos vías. Los primera es inscribirse al Programa Primera Experiencia Laboral, que ya va por su 48° edición, y está dirigido para jóvenes de entre 18 y 24 años –o hasta 40, en el caso de tener alguna discapacidad motriz o intelectual.

Para quedar seleccionado, deben presentarse certificados de escolaridad y de antecedentes judiciales, entre otros documentos, y sortear una serie de entrevistas.

En la ley de presupuesto departamental de la actual administración, aprobada en 2016, se hace referencia a ese programa, y se establece "fijar en 100 (cien) el cupo máximo de puestos para realizar pasantías laborales 'primera experiencia laboral' en la intendencia de Colonia, las cuales se regirán por las normas aplicables al respecto", dice el texto.

El programa –aprobado en el 2000– tiene un reglamento que especifica los pasos que deben seguirse para realizar las renovaciones. El texto dicta que lo primero que debe hacerse es “una lista numerada con los (pasantes) excelentes para realizar un sorteo el día del Acto de culminación de la pasantía, mediante el cual diez jóvenes podrán renovar su experiencia laboral por seis meses”. Luego, los que ganan el sorteo y queden entre esos 10, según la norma, pueden extender el contrato por “seis meses más”.

“Cumplido el año, se realizará otro sorteo también ante escribano público entre los diez jóvenes que renovaron en el área pública, mediante el cual, el beneficiado, ingresará como funcionario municipal, al escalafón en el cual se desempeñó, al cargo inferior del mismo”.

La otra vía para ser pasante en esta Intendencia está establecida en el artículo 106 de la ley de presupuesto. Allí se establece los márgenes de discrecionalidad que tiene el jefe comunal. La norma dice lo siguiente: "Sin perjuicio" del cupo de 100 puestos fijado para el programa, "el Ejecutivo Departamental podrá asignar 15 (quince) pasantías conforme al régimen aprobado por la Junta Departamental con fecha 25 de julio de 2008, pudiendo extenderse el plazo de la pasantía hasta por un lapso de 2 (años) si existiera informe favorable en cuanto al desempeño del pasante".

Y el artículo siguiente también permite la posibilidad de contratar a 15 pasantes para que se desempeñen en "otros organismos públicos" con los cuales tiene convenio la comuna. "La duración de la pasantía no podrá superar los 2 años", insiste la norma en ese punto.

Defensa de Moreira

En una rueda de prensa con medios locales a fines de noviembre, Moreira defendió este sistema, como lo hizo en varias oportunidades. Según recogió el canal 3 de ese departamento, cuando los periodistas le preguntaron específicamente por “jóvenes con pasantías renovadas", dijo que había “varias renovaciones”, y que en todos los casos “son los propios directores los que requieren (esas renovaciones) porque consideran que los pasantes cumplen una función destacada, señalada, (y) hay dependencias en las cuales son absolutamente imprescindibles sus servicios y hace muchos años que se renuevan pasantías, siempre con motivos fundados”.

Luego, ante la repregunta acerca de si se podía “renovar varias veces", dijo lo siguiente: “Si yo tengo la posibilidad de hacer designaciones directas de funcionarios como hemos hecho, naturalmente que podemos renovar las pasantías como ha sido una costumbre, no de mi gobierno, sino de gobiernos anteriores”.

El intendente señaló también que no puede transformar en funcionarios orgánicos a los pasantes que lo requieran –como está establecido en la norma, por limitaciones económicas. “Si no, también tendríamos un plantel de funcionarios que excedería nuestras posibilidades económicas. Les damos una posibilidad laboral, experiencia laboral, pero no asumimos el costo que tiene un funcionario público: BPS, servicio médico, otra retribución, la posibilidad de horas extras, incentivos… Esa es la razón. Es económica”, sostuvo.

Pero además, el jefe comunal se ha referido a la necesidad de reglamentar el sistema, pese a la existencia de las normas citadas. Pocos días después del escándalo de los audios –y de su renuncia tanto al Partido Nacional como a su candidatura al Senado–, en una rueda de prensa en la Intendencia el 23 de octubre, el jerarca aseguró que planificaba enviar un proyecto a la Junta Departamental para modificar el mecanismo de selección y renovación de pasantes.

"Ahora pedimos un informe de todas las pasantías que se han renovado, de cómo, de cuáles son los pedidos y todo lo demás. (...) Así que es muy probable que ahora enviemos a la Junta un nuevo estatuto para prever rigurosamente este tipo de cosas para que no se nos adjudiquen malas intenciones", declaró entonces.

En esa conferencia dijo asimismo que en algunos casos recibe "pedidos" de pasantes para que les renueven las becas. "Y en este caso los entendemos. Yo creo que tengo facultades para ello. (...) Muchas veces son padres o parientes que vienen a pedirnos, y bueno, a veces por lo que significa el aporte de esa retribución que perciben para la economía familiar...", sostuvo.