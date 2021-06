Derrumbe en Miami: el horror que provocó el colapso de un edificio de apartamentos

Decenas de personas que habitaban la torre de 12 pisos permanecen desaparecidas y sus familiares intentan desesperadamente encontrarlos.

"Sentimos como un temblor y a los dos minutos vimos pasar ambulancias y socorristas. La zona quedó bloqueda. Con mi familia lo primero que hicimos fue salir a la calle y vimos a gente en los balcones pidiendo auxilio y alumbrando con las linternas de sus teléfonos, le dice a BBC Mundo desde el sitio donde ocurrió la tragedia.

"Estaban gritando desesperadamente. Nosotros intentamos socorrerlos pero no nos dejaron pasar. Fue muy frustrante porque estábamos frente a las personas que estaban pidiendo auxilio y no podíamos hacer nada. Es muy triste".

"Lo único que pudimos hacer fue ofrecer la casa para dar alimentos o para que los policías pudieran usar los baños. Vimos drones y helicópteros. Esto es muy fuerte, me siento muy frustrado por ver gente pidiendo auxilio y no poder hacer nada más que mirar".

Una impotencia compartida por el resto de los vecinos que salieron a la calle este jueves a contemplar el horror de la tragedia frente a sus casas.

Como si fuera una pesadilla, la gente que caminaba por el sector, algunos de ellos turistas, grababan con sus celulares la impactante imagen de un torre destruida frente al mar.

Una mujer cargando una maleta lloraba y gritaba mientras caía al suelo de rodillas. Rápidamente se la llevaron a un centro comunitario ubicado a pocas cuadras del lugar de la tragedia donde estaban reunificando familias.

#MDFR #TRT & #FLTF1 are working in the basement parking garage at Champlain Towers. Firefighters continue working on locating possible victims, while dealing with heavy damage and changing conditions in the parking garage. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/qseknk0T8q