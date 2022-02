Desde este viernes, el Uruguayo no se podrá ver por streaming de los cableoperadores en Uruguay

La empresa Tenfield comunicó el pasado viernes a los operadores de cable de Uruguay que el acuerdo que habían suscrito en 2019 dejaba de tener vigencia y que a partir del quinto día de esa notificación, como estaba estipulado por contrato, no podrán emitir los partidos del Campeonato Uruguayo por streaming.

De esta forma, a partir de este viernes con City Torque-Fénix, el adelantado de la segunda fecha del Torneo Apertura, los encuentros del torneo local no se podrán ver en las plataformas de streaming de los cables uruguayos. Solo estarán disponibles en el servicio de cable.

La información fue publicada este viernes por Informe Capital (Tv Ciudad), y confirmada por Referí con los cableoperadores.

¿Cuál era el acuerdo vigente y qué cambia?

En el año 2019, Tenfield había notificado a los cableoperadores que concedía por escrito y por tiempo limitado los derechos para que pudieran emitir a través de sus plataforma de streaming los partidos del fútbol uruguayo.

Las plataformas de streaming son DirectvGO de DirecTV, Flow de Cablevisión, MCGoLive de Monte Cable, TCCVivo de TCC, NSNOW de Nuevo Siglo.

Esto implicaba que el usuario del cable podía ver los partidos del Campeonato Uruguayo a través del cable, y también desde la aplicación de Internet que regulaba cada cableoperador, que permitía tener una determinada cantidad de usuarios.

La situación que se planteaba y que con preocupación había visualizado Tenfield hace ya tres años era que por un usuario de cable, el fútbol uruguayo lo podían ver hasta tres personas (en aquellos casos en los que el streaming permitía dos usuarios conectados al mismo tiempo) y que eso generaba una eventual pérdida de recaudación.

En 2019, Tenfield autorizó a los cables a brindar a sus clientes el fútbol uruguayo por streaming, pero exclusivamente a sus clientes de cable.

El nuevo mercado de streaming y la oferta de las empresas que solo venden el servicio por Internet comenzó a cambiar el negocio. A raíz de esto, aquellos usuarios que solo tenían contratado streaming no podían ver los partidos porque no tenían disponible el servicio.

Con esta notificación de Tenfield, lo que ocurre ahora es que la empresa decidió que a partir de la segunda fecha del Campeonato Uruguayo los partidos por streaming solamente se podrán ver a través de la plataforma de Disney y que el servicio no estará disponible por Internet para los cableoperadores.

En enero, los usuarios que no tenían cable en sus TV, pero sí usaban aplicaciones de streaming se sorprendieron cuando en los partidos amistosos del verano no pudieron ver los partidos a través de esas aplicaciones. Muchos de ellos, se vieron obligados a descargar la aplicación Star+ (de la que Disney es dueño) y pagar un servicio de suscripción como se hace con Netflix.

Los cableoperadores pagan aparte las Eliminatorias

Desde los cableoperadores explicaron a Referí que luego del Mundial de Rusia hubo otros cambios en cuanto al costo de la televisación de los partidos de fútbol.

Hasta las Eliminatorias para el Mundial de 2018, los encuentros estaban incluidos en el paquete que las empresas pagaban por las señales de VTV.

En el clasificatorio para Catar 2022 los encuentros de la selección quedaron fuera del contrato y los cables pagan aparte a la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo para emitir a la selección por cable y por streaming.

En setiembre de 2020, la AUF y Tenfield llegaron a un acuerdo histórico por derechos de televisión de las Eliminatorias en el que la Asociación se embolsó US$ 20 millones. Además, tendrá que pagar un plus de US$ 500 mil si Uruguay juega el repechaje.