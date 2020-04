Desmonopolización de Ancap en la LUC vuelve a generar diferencias en la coalición

"Tenemos diferencias porque somos una coalición en donde el Partido Nacional es el Partido Nacional, el Partido Colorado es el Partido Colorado y Cabildo Abierto es Cabildo Abierto. Somos tres partidos políticos distintos que hemos decidido trabajar sobre nuestras coincidencias y no sobre nuestras diferencias para intentar sacar a nuestro país adelante". Así resumió el senador colorado Germán Coutinho el espíritu de trabajo de la coalición de gobierno, en la sesión extraordinaria de este martes.

Pero el referente del sector Batllistas le abrió la puerta a una discusión que parecía saldada: la derogación del monopolio de Ancap para importar, exportar y refinar petróleo crudo y derivados, que el presidente Luis Lacalle Pou incluyó al proyecto de ley de urgente consideración a pesar de que los demás partidos coaligados se oponían.

Coutinho dijo en su intervención que votará este artículo, porque si bien como batllista es "hincha de las empresas del Estado", quiere que compitan. Para que esto pase, el artículo tendría que ser mantenido –con o sin modificaciones– por la comisión especial de 15 senadores que se conformó para tratar el proyecto de ley. Este trabajo se prolongará hasta el 24 de mayo, cuando el Plenario de la Cámara de Senadores recibirá el texto para proceder a la votación de los artículos.

Sin embargo, hasta el subsecretario de Industria, el colorado Walter Verri, entendía que el artículo que refería a la desmonopolización de los combustibles estaba fuera de discusión. "Quedó por el camino, nosotros proponemos desglosarla, sacarla y estudiarla aparte. Cabildo Abierto piensa igual, por lo tanto no estarían los votos. La idea es sacar aquellos artículos que no tiene los votos para evitar una discusión dentro de la coalición", aseguró este lunes en en el programa Fácil Desviarse, de FM Del Sol.

Esta idea fue secundada por el coordinador de la bancada colorada en el Senado, Adrián Peña, que este miércoles planteó que la posición de Coutinho "obviamente" no es la misma que la de su fuerza política, que no quiere que este tema de "alta complejidad" se discuta en el proyecto de ley de urgente consideración.

"Este artículo no solo es cuestionado por nosotros y seguramente no pase de la comisión porque, por ejemplo, el senador Coutinho no la integra, y los dos senadores colorados que la integramos, Tabaré Viera y yo, votaríamos en contra del artículo. Alcanza para que uno de nosotros no lo vote", afirmó en el programa Así nos va, de radio Carve.

Pero aunque Cabildo Abierto se opone a entrar ahora en esta discusión y no está de acuerdo con el espíritu de la propuesta, sí está dispuesto a negociar la redacción del apartado en cuestión en el ámbito de coordinación de la coalición. "Pensamos que se puede redactar un artículo que encomiende al Poder Ejecutivo la creación de una comisión de expertos para que presente un plan estratégico de la transformación de Ancap", dijo el senador Raúl Lozano a El Observador.

El legislador explicó que su partido no se opone de forma tajante a la desmonopolización de los combustibles, sino que quiere darle herramientas a Ancap para que pueda competir con otras empresas. "Percatamos que si no le damos herramientas, el monopolio de una empresa pública podría pasar a ser el monopolio de una multinacional, de una empresa privada", explicó.

El colorado Pedro Bordaberry, a quien Coutinho acompañó como compañero de fórmula en las elecciones de 2014, cuestionó la posición adoptada por sus correligionarios. "Si viviera Jorge Batlle, la votaba con las dos manos", argumentó en un tuit publicado este sábado.

Peña aseguró que "en el sentido estricto" la propuesta del Partido Colorado es "precisamente lo que hizo Batlle cuando era presidente", que pidió informes a Ancap y generó una comisión interpartidaria para redactar una ley (17.448), que finalmente fue derogada en 2003, después de que fuera sometida a referéndum.

En ese sentido propuso estudiar los números, los costos y a partir de ello redactar una ley. "No nos convence este artículo que simplemente dice que se desmonopolice Ancap", reiteró en Así nos va, y dijo que si bien seguramente no prospere la idea propuesta por Coutinho, los senadores oficialistas trabajarán en una propuesta alternativa para los combustibles que podría ser incluida en el proyecto de ley.