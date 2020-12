Después de la discusión con El Gucci, el descargo de Anahí Lange

El pasado lunes en la emisión de Algo contigo, en canal 4, se dio una fuerte discusión entre la panelista del programa, Anahí Lange, y el cantante El Gucci, que participaba como invitado.

El cruce entre ambos se dio cuando se tocó el tema de la violencia de género. "Hay una realidad y un problema social, y hay que solucionarlo. Que creo que no es del hombre contra la mujer. Somos violentos como seres humanos", dijo El Gucci. "Y las mujeres también son violentas", agregó, y señaló que no hay que "tratar como pobrecitas a las mujeres". "Estamos peleando por cosas que ya no pasan", dijo.

La comunicadora enseguida le advirtió que "hay mujeres que mueren todos los días a manos de parejas y exparejas". "En el año se murieron 21 mujeres en manos de varones", recordó Lange, y la discusión siguió creciendo.

Este martes, Lange se refirió al tema en una nueva emisión de Algo contigo, y dijo que El Gucci "puso muchas cosas dentro del mismo relato" que podrían discutirse por separado. Habló sobre la desigualdad que las mujeres viven a diario y dijo también que en ningún momento se sintió incómoda ni amenazada, ni que su trabajo estaba en riesgo por haber tenido esa discusión.

