Diego Coronel es el primer ganador de Got Talent Uruguay: así fue la final

La primera edición uruguaya de Got Talent llegó a su fin, y Diego Coronel se erigió este lunes como el primer ganador del certamen televisivos de talentos, que comenzó sus audiciones hace casi un año, y que lleva seis meses de emisión televisiva. Al final de ese camino, el cantante lírico de 26 años nacido en Melo se consagró gracias a los votos del público, por encima de unos 10.000 inscriptos, de los cuales 200 llegaron a pasar por las cámaras del programa. Coronel se llevó un premio monetario de $ 1.000.000.

Integrante del cuerpo de Prefectura, cantante de ópera amateur y posterior campeón que para su participación final contó con el apoyo de la Orquesta Juvenil del Sodre, y que cantó Con te partiró, el gran clásico de Andrea Bocelli.

"Perfectamente podría haber sido una gala en Italia", lo aplaudió Petinatti, a lo que Coronel respondió diciendo que había cumplido un sueño. "Cantar con una orquesta, y que sea uruguaya, es el sueño de cualquier cantante lírico, y el mío". El jurado le agregó "esto tiene el sello de una estrella, y de un ganador".

Luego de distintas etapas, de los 200 concursantes quedaron solo doce, que este lunes pasaron por el escenario establecido en el Antel Arena (un cambio acorde a la final con respecto al Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, escenario de las semifinales), en el que solo había 1000 espectadores. El jurado integrado por Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti dio sus veredictos finales, aunque finalmente fue el público el que escogió al campeón.

El programa se ubicó, desde su estreno el 22 de junio, cada lunes en la cima de los ratings publicados por la consultora Kantar Ibope Media. Este lunes, al contrario que en los programas anteriores, fue emitido en vivo. Diez minutos después de las 21 horas, con un repaso breve al año de competencia comenzó el programa, con Natalia Oreiro saliendo al escenario para presentar al jurado y realizar un recuerdo a la memoria de Tabaré Vázquez, fallecido el domingo a los 80 años.

Los otros tres talentos más votados de entre los doce finalistas fueron los músicos Piero y Horacio, el dúo de payadores Fa Ra y el bailarín Coti Danz.

"Se lo quiero dedicar a toda la gente que se nos fue este año, familiares míos, a todos los que se fueron por la pandemia", dijo el cantante luego del triunfo.

Así fue la final

En el mismo lugar de la ciudad donde hace 64 años Canal 10 comenzó sus emisiones, el primero en salir a escena fue Emanuel Olivera, el violinista minuano adolescente que fue también el primer receptor del botón dorado en el certamen. Olivera, vestido con un traje que emulaba a los que los Beatles utilizan en la portada del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, interpretó junto a su instrumento un enganchado de temas de la banda británica, incluyendo All You Need is Love, I wanna hold your hand, Can't buy me love y Help!

"Cada vez compruebo más que mi botón dorado fue acertado", le dijo luego de su actuación María Noel Riccetto. "Tengo varias razones por las que creo que sos un gran artista y que vas a ser un gran artista", le dijo a su vez Agustín Casanova.

Luego fue el turno de Analía Xavier, la docente de Artigas que a lo largo del programa mostró su talento como cantante, que además fue una forma de sobreponerse a la muerte de su esposo a causa de un cáncer, y que en su primera participación también recibió un pase de oro. En su presentación final cantó Dream on, de la banda estadounidense Aerosmith, acompañada por el Coro Juvenil del Sodre, un pianista y un guitarrista.

El jurado destacó su crecimiento a lo largo de sus tres presentaciones en el certamen. "Sos una ganadora", le dijo Riccetto en su devolución. Casanova agregó "el programa te envolvió y te transformó en otra persona. Estamos muy agradecidos por tu arte". En esa misma línea, Claudia Fernández le dijo, "que bien le hizo Got Talent a tu vida".

La tercera finalista en subir al escenario del Antel Arena fue otra cantante, Chiara Scanzerra. Esta vez la cantante de 20 se sentó al piano para interpretar Chandelier, de Sia, aunque terminó su interpretación de pie, y luego de la interpretación reveló que solo tuvo un día de ensayo.

Casanova empezó la devolución diciendo: "Me va a costar ver una mejor presentación esta noche". Petinatti, que recordó que Scanzerra se había anotado a la versión inglesa del programa, elogió su voz y su talento, "tenés una de las voces más importantes no solo del certamen, sino del país".

El dúo Fa Ra, integrado por la pareja de padre e hijo (Raúl y Facundo) fue el siguiente en salir a escena. Los payadores presentaron un contrapunto entre el padre, como payador tradicional, y el hijo, que esta vez, además de la guitarra, también se puso en el rol de rapero.

Claudia Fernández fue la primera en repartir elogios. "Son exquisitos", los celebró. "Se han transformado en algo inesperado para nosotros, sobre todo Facundo, que se ganó a todos payando y ahora también rapeando", les dijo a su vez Petinatti.

Luego fue el turno del posterior campeón, Diego Coronel. A Coronel lo siguió en el escenario el dúo de músicos Piero y Horacio, dos amigos que se conocieron a través de Instagram y que durante tres años forjaron su colaboración tocando en la peatonal Sarandí de la Ciudad Vieja montevideana. Para la final, el violinista y el acordeonista tocaron música típica de distintos países europeos, como Grecia, Rusia e Italia.

"Los instrumentos son como parte de su cuerpo", les comentó Petinatti, y el jurado elogió la alegría y la emoción transmitida por el dúo en su presentación. "Ustedes son fenomenales", los elogió también Riccetto.

Luego fue el turno de The Leds Group, el grupo argentino (establecidos en Uruguay para el certamen) de bailarines que utilizan trajes iluminados para sus coreografías. Esta vez, la presentación fue con la temática de Star Wars, con los bailarines vestidos como los soldados stormtroopers y con el líder del grupo como el villano Darth Vader.

El jurado aplaudió de pie la presentación del grupo. "Me emociona el esfuerzo que hay atrás del show, uno lo ve en televisión y no es consciente del esfuerzo", les dijo una emocionadda Claudia Fernández. "Están a otro nivel", agregó. Petinatti, por su parte, les dijo "eligieron el show indicado, porque lo que hacen es único. Hoy tenía ganas de ser uno de ustedes".

Luego de la danza, fue el turno de la vuelta del canto, de la mano de la joven Juliana Vairo (otro de los pases dorados), que esta vez interpretó un clásico de la música mexicana, La llorona, junto a un grupo de mariachis.

Agustín Casanova, el responsable de darle a la cantante de 14 años el pase de oro, le dijo "Si tuviera otro botón dorado, te lo daba". Riccetto también expresó sus felicitaciones, y le auguró un gran futuro musical. "No tenés techo", dijo la exbailarina.

La novena finalista en aparecer en el Antel Arena fue la más joven, la cantante Evangelina Rodríguez, oriunda de Libertad. Para su participación final, la cantante de 11 años versionó el clásico melódico Procuro olvidarte.

"Estás despegada. A un nivel que para tu edad no es normal", la celebró Agustín Casanova. "Admiro tu talento, pero más que sepas demostrarlo. Sos brillante, iluminada, una estrella que llena de emociones el escenario", complementó Petinatti.

La siguiente participante fue Aldana Argüelles, la pianista, cantante y compositora ciega que llegó a la final mostrando una de sus propias canciones. En esta oportunidad optó por una versión, de la canción Si te atreves a soñar, de la banda sonora de la serie Go! Vive a tu manera.

Petinatti fue el primero en darle la devolución a Aldana, y reconoció que más allá de la historia de vida de la artista, lo importante allí fue su talento, sobre todo, su voz. "Conmueve mucho verte, conmueve mucho escucharte. Te felicito", concluyó. Riccetto también la felicitó "por el coraje que has tenido en venir y presentarte acá".

El penúltimo turno de la final fue para el bailarín Coti Danz (Luis Barrera, oriundo de Mercedes), que aprendió a bailar como forma de sobrevivir a una vida en la calle, y que fue el primero en pasar a la final en el certamen.

Luego de su rutina, en la que representó a una marioneta que escapa de sus hilos, el jurado lo celebró, elogió su talento, su plasticidad y su progreso constante a lo largo de sus apariciones en el programa.

La ronda de presentaciones cerró con el grupo de danza Glamazon, un cuerpo centrado en las danzas urbanas y que además aboga por los derechos del colectivo LGBT, que presentó una última rutina titulada El ejército del amor, que entre otras canciones, incluyó Tu veneno, de Natalia Oreiro, y que incluyó aportes de los 15 integrantes del grupo al momento de confeccionar la coreografía.

"Estoy muy feliz por las barreras que rompieron para llegar hasta acá", los celebró Agustín Casanova en la última ronda de devoluciones de la temporada. Petinatti lo complementó: "han roto estereotipos, y ese fue el gran logro de este grupo", dijo el comunicador.

Got Talent Uruguay tendrá una segunda temporada, confirmada hace algunos meses, que se emitirá a partir de 2021.