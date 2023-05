Director de Ancap de Cabildo recibió respaldo de Manini y no renunciará tras dichos contra Moreira

El director de Ancap por Cabildo Abierto, José Luis Alonso, aseguró que recibió el respaldo del líder y senador cabildante, Guido Manini Ríos, después de que el diputado Álvaro Perrone dijera que debía renunciar por criticar la postura de la fuerza política ante el pedido de renuncia que recibió la ministra de Vivienda, Irene Moreira, el pasado viernes.

En una entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12), Alonso indicó que el pasado viernes "iba a renunciar" al cargo luego de afirmar que no estaba de acuerdo en que el pedido de renuncia a Moreira de Luis Lacalle Pou no se cumpliera "de inmediato y sin resabios", pero tras leer que Perrone dijo que debía renunciar o lo iba a denunciar ante la Corte Electoral, cambió su postura al entender que recibió una "cuasi amenaza".

Según Perrone, las declaraciones de Alonso rompen con la prohibición constitucional que tienen los directores de entes autónomos de realizar actos o declaraciones políticas, pero el jerarca cabildante sostiene que con su postura no acercó "agua a ningún molino" ni efectuó "ninguna acción política".

El director envió al partido "una carta solicitando una retractación", porque entendió que las declaraciones de Perrone podían ser "en representación" de Cabildo. Sin embargo, en los pasados días Manini lo llamó y le comunicó que las declaraciones eran "a título personal" y una opinión "exclusiva" del diputado Perrone.

"No se tocó el punto de renovar o no renovar la confianza. Creo que Cabildo Abierto en mi persona tiene un cargo que se ha desarrollado con solvencia", afirmó Alonso, quien expresó que recibió "muchas buenas consideraciones" de personas de su partido al criticar la postura cabildante en la salida de Moreira, entre ellas una que lo "emocionó": "Que me hicieran notar que era voz de los sin voz".

"Yo no considero que en este punto deba tomar otra acción hasta ver cómo se desarrollan los eventos", declaró el director de Ancap, quien afirmó que si en un futuro Cabildo pide su renuncia la tienen que acatar él y el Poder Ejecutivo.

"En este punto quienes pueden disponer del cargo es la misma persona, es el presidente de la compañía, es el señor ministro del área y es la cabeza del Ejecutivo", detalló.

Alonso también planteó la posibilidad de denunciar ante un comité de ética partidario a Perrone: "Si esta persona se expresa alegremente diciendo lo vamos a denunciar, y no tiene como fundamentarlo, y se expresa como casi una amenaza, mínimamente merece un cuestionamiento ético".