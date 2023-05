Bergara dijo que la coalición se mantiene para "evitar que el FA vuelva a gobernar"

El senador del Frente Amplio, Mario Bergara, dijo que el pedido de renuncia a la ministra Irene Moreira por parte del presidente Luis Lacalle Pou y luego la permanencia de Cabildo Abierto en la coalición se trata de un "desenlace más o menos previsible".

Por un lado, la entrega de Moreira de una vivienda a una militante de Cabildo es un "hecho que tiene apariencia de irregularidad, de corrupción" incluso hasta "podría llegar a tener apariencia delictiva", por lo que "el presidente hace lo que tiene que hacer", dijo a Doble Click (Del Sol). La opinión de Bergara coincide con la expresada por su socia de la Convocatoria Seregnista Progresistas, la senadora Liliam Kechichian.

Sobre la decisión del partido liderado por Guido Manini Ríos de quedarse en la alianza partidaria, el legislador señaló que "lo que unió a la coalición en su momento lo sigue uniendo, que es evitar que el Frente Amplio vuelva a gobernar".

Apariencia delictiva en caso Moreira

Bergara se refirió a la presunta apariencia delictiva en la conducta de la exministra de Vivienda que asignó al menos cinco casas de forma directa entre 2021 y 2022

"Si no hay una norma que efectivamente habilitara a la ministra a actuar de esa manera más allá de que uno puede discutir si se debiera hacer o no, desde el punto de vista ético, podría configurarse abuso de funciones o conjunción del interés público y el privado. Hay que profundizar en el terreno jurídico", dijo el senador. "Desde el Frente Amplio no dudaríamos en hacer la denuncia correspondiente en el terreno penal", añadió.

"Se hace referencia a una resolución del año 2009 que estaba asociada a un proyecto financiado por un organismo internacional, pero que tenía como objetivo determinadas circunstancias. Primero que era un cupo para aquellas personas que no llegaban a tener las condiciones como para participar del sorteo de la asignación de viviendas. Estaban en peores condiciones socioeconómicas al punto tal que no llegaban a tener la capacidad de participar en el sorteo", sostuvo Bergara. "No era el caso en éste", dijo en relación al caso de la militante de Cabildo Abierto.

Según el senador, "durante los gobiernos del Frente Amplio fueron casos solicitados por Fiscalía, la mayoría asociada a la reasignación de viviendas para testigos protegidos en casos penales o para casos especialísimos" y casos de violencia doméstica. "No era una cuestión de clientelismo político", afirmó.

En la administración de su partido, "no era una cosa que se resolviera políticamente desde la órbita del propio ministro, sino que era algo que estaba en la órbita, con un protocolo, de la Dirección Nacional de Vivienda".

Santiago González "debería poner sobre la mesa retirarse"

El senador dijo también que el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, debería "poner sobre la mesa la posibilidad de retirarse" después de reconocer que recibió atención en el Hospital Policial. Para Bergara es "insólito" que una de las personas que más denunciaba como irregular la atención en el hospital de jerarcas o familiares de jerarcas del Ministerio del Interior "también lo hacía".

M24 informó que González retiró medicamentos en la farmacia del Hospital Policial. El jerarca lo negó, pero finalmente este martes reconoció que recibió allí un inyectable por un dolor lumbar.

Desde el oficialismo criticaron e incluso investigaron la presunta atención de jerarcas frenteamplistas que no eran policías en el Hospital Policial, como el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior Charles Carrera o la esposa del exministro Eduardo Bonomi, la diputada Susana Pereyra.

En el Frente Amplio, "en principio no teníamos la visión de que esto no corresponidera", dijo Bergara. "Históricamente jerarcas del Ministerio del Interior tenían habilitada la atención en el Hospital Policial", señaló. Sin embargo, el senador señaló que González fue de las personas más activas en la denuncia de la irregularidad de que esto se hiciera.

"Le quita total credibilidad y respaldo a un accionar de alguien que con ese doble discurso es difícil después creer en un lugar tan delicado como es la Dirección de Convivencia Ciudadana", opinó el senador.

En agosto de 2022, el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, renunció a su cargo tras reconocer que se había hecho una consulta oftalmólógica en el Hospital Policial.

Consultado sobre si González debería hacer lo mismo, Bergara respondió: "Parte de su proceso de autocrítica debería ser al menos poner sobre la mesa la posibilidad de retirarse. Parecería un corolario bastante lógico de esa situación".