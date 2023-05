Cabildo Abierto espera que su director en Ancap renuncie o lo denunciarán ante la Corte Electoral

Cabildo Abierto resolvió que si su director en Ancap, José Luis Alonso, no renuncia a su cargo lo va a denunciar ante la Corte Electoral, por manifestarse públicamente a favor de la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de pedirle la renuncia a la entonces ministra de Vivienda, Irene Moreira.

Según supo El Observador el partido tomó la decisión al entender que Alonso, a pesar de ser un correligionario, violó el artículo 77 de la Constitución de la República, que establece en su numeral 4 que los directores de entes autónomos (como Ancap) "deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".

Alonso declaró el viernes pasado a El País que no estaba de acuerdo con el hecho de que el presidente Lacalle Pou haya pedido la renuncia de Moreira y que eso "no se cumpla de inmediato y sin resabios". "Lo menos que podemos hacer es respetar las decisiones que toma el presidente", afirmó.

Este lunes, en tanto, Alonso brindó una entrevista a Así Nos Va de Radio Carve donde recordó que la Constitución le prohibía, por el cargo que ocupa, "asistir ni participar de actividad políticas, ya sean públicas o privadas". "Por lo tanto, no puedo ni debo llevar agua para ningún molino. Pero esto no me inhibe de expresarme, de analizar y entender los acontecimientos", argumentó.

"Como ciudadano tengo todos mis derechos y obligaciones constitucionales, incluido el de la libre expresión", afirmó entonces.