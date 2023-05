La crítica de un diputado de Cabildo Abierto a Irene Moreira por entregar casa a militante: "Es de una tremenda injusticia"

El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, dijo que no comparte el procedimiento de la entrega de la casa a una militante sin sorteo por parte de la ministra Irene Moreira. "Me parece que es de una tremenda injusticia con las otras familias que estaban en esa situación también", dijo este martes en Mañana Viva (Radio Viva de Punta del Este).

Sin embargo, dijo que la ministra se ajustó a los informes técnicos. "Hubo un proceso de seis meses. Hay un informe técnico que respaldó y siguió todos los mecanismos", sostuvo.

"No comparto el procedimiento como tal, no el proceder de la ministra que se ajustó a todo lo jurídico que estaba vigente", aclaró en diálogo con El Observador. "No creo que lo haya hecho con mala intención", afirmó.

En la radio de Punta del Este, cuestionó la "precipitada" decisión de pedir la renuncia a Moreira por parte del presidente Luis Lacalle Pou antes de escucharla en la interpelación que había pedido el Frente Amplio. Allí, la exministra podía "dar todas las argumentaciones" y se podían "ver todos los informes técnicos".

De todas formas, el diputado criticó también la defensa que hicieron desde Cabildo Abierto al alegar que la reglamentación había sido utilizada por gobiernos anteriores. "Eso para mí es el peor argumento que podemos dar. No lo comparto en lo más mínimo. Porque si antes se hacía así estaba mal y si se volvió a hacer así está mal de vuelta", sostuvo.

El pedido de renuncia que le hizo Lacalle Pou a Moreira, fue tomado desde Cabildo Abierto como un "pase de cuentas" de "otras situaciones que nada tienen que ver con lo que finalmente detona", en palabras de su líder, el senador Guido Manini Ríos.

Moreira dijo que el mecanismo con el que entregó la casa a la mujer es de "público conocimiento de todas las actuales autoridades" y que se usó durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio "en más de 70 oportunidades".

Después de un fin de semana para "pensar con frialdad" sobre si seguir o no en la coalición de gobierno, este lunes se reunió la Mesa Política de Cabildo y luego comunicó su decisión: 13 integrantes votaron por quedarse y tres por abandonar la alianza.

Cal sostuvo que él estuvo entre los 13 por haber dado su palabra. "Yo soy partidario de quedarnos. Hasta el último día de gobierno. Salimos a pedir el voto por el presidente y por el gobierno que hoy tenemos", dijo este martes.

El director cabildante de Ancap que defendió a Lacalle Pou

Asimismo, el pasado viernes 5 de mayo, el director de Cabildo en Ancap, José Luis Alonso, se manifestó a favor de la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de pedirle la renuncia a Moreira. Alonso dijo a El País que no estaba de acuerdo que el pedido de Lacalle Pou "no se cumpla de inmediato y sin resabios". "Lo menos que podemos hacer es respetar las decisiones que toma el presidente", afirmó.

Este lunes el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo ante periodistas y correligionarios que si Alonso no renuncia a su cargo lo van a denunciar ante la Corte Electoral.

La intención expresada por Perrone responde a la convicción de que Alonso violó el artículo 77 de la Constitución de la República, que establece en su numeral 4 que los directores de entes autónomos (como Ancap) "deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".