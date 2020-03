Dólar subió fuerte pese a la mayor venta diaria del BCU con nuevo gobierno

En medio de otra jornada negra para los mercados bursátiles a nivel global y regional, el dólar volvió a subir con fuerza en Uruguay, esta vez con un rol más protagónico del Banco Central (BCU) que realizó la mayor venta de dólares diaria en el mercado al contado (spot) desde que asumió el nuevo gobierno en marzo.

En total se operaron US$ 53 millones en el spot, de los cuales la autoridad monetaria vendió US$ 21,1 millones (por encima de los US$ 17,3 millones del lunes 9), además de US$ 8 millones de ventas a futuros con vencimientos en marzo (US$ 6 millones), abril (US$ 1 millón) y mayo (US$ 1 millón).

Esto no fue suficiente para que el billete interbancario avanzara 2,39% respecto y se negociara en promedio a $ 44,45, esto es $ 1 por encima del miércoles. Asimismo, la última operación a través de Bevsa se pactó a $ 44,75, es decir 20 centésimos por encima del promedio operado.

En la pizarra del BROU el dólar cerró con un avance de $ 1,3 con una cotización de $ 43,75 para la compra y $ 45,75 para la venta. En los cambios privados la moneda se ofrecía en la punta vendedora en una franja de $ 46 a $ 46,50.

Ruido generalizado

La Bolsa de Brasil sufrió fuertes pérdidas el jueves, en una jornada en la que se tuvo que interrumpir de forma automática las operaciones dos veces, algo que no pasaba desde la crisis financiera de 2008.

De acuerdo a los datos de cierre preliminar, el índice referencial Bovespa se desplomó un 15,15% a 72.269,67 puntos, su menor nivel desde el 28 de junio de 2018. El del jueves fue el peor desempeño diario del índice desde el 10 de septiembre de 1998, cuando perdió un 15,8%.

En tanto, el real cerró con una baja de 1,38% a un mínimo histórico de término de sesión de 4,7857 unidades por dólar.

Por otro lado, los futuros del Brent cayeron 7,2%, a US$ 33,2 por barril, en medio de un descenso general en los mercados mundiales, ante la prohibición de Estados Unidos del ingreso de vuelos desde Europa, tras la decisión de la Organización Mundial de la Salud de declarar el brote de coronavirus COVID-19 como pandemia.

La caída del petróleo se veía agravada por la amenaza de una avalancha de suministro luego de que Arabia Saudita prometió elevar la producción a un volumen récord en su enfrentamiento con Rusia.