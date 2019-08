Dos ediles de la oposición denunciarán desaparición de taquigráfica sobre Venezuela

Los ediles del Partido de la Concertación, Gustavo Zúñiga y Roberto Gossi, presentarán ante la Justicia una denuncia por la supuesta desaparición de una versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) en la que se discutió la crisis institucional de Venezuela.

Mientras que el Frente Amplio (FA) afirma que la taquigráfica se eliminó de forma legítima y conforme al reglamento de la junta, los dos ediles entienden que esto no fue así y pedirán que la Justicia aclare qué pasó con el documento.

Gossi aseguró a El Observador que la denuncia será presentada el próximo 12 de agosto y explicó que fue necesario recurrir a la Justicia luego de que la vía administrativa para acceder a la versión taquigráfica fracasara, así como un pedido de acceso a la información pública que no fue contestado, prorrogado ni rechazado por las autoridades de la JDM, según detalló.

El edil electo por el Partido de la Concertación, que integra el Partido de la Gente, era presidente de la Comisión de Derechos Humanos cuando el 26 de junio de 2017 cuatro venezolanos asistieron a la junta y "plantearon su situación en Uruguay", entre otros temas como la "situación de derechos humanos en Venezuela", explicó el representante. En ese momento, añadió, los venezolanos también llevaron un informe de un organismo internacional respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela.

El semanario Búsqueda informó en julio de 2017 que a instancias de la edila del Frente Amplio Adriana Barros (Vertiente), los ediles del oficialismo -que son mayoría en la comisión de Derechos Humanos- acordaron suprimir la versión taquigráfica de la sesión.

El edil Gossi señaló que suprimir una taquigráfica en una comisión donde ya hay "labrada un acta" es algo "absolutamente anormal". "Se podían oponer antes, pero no después de que estuviera", agregó el edil.

Leonardo Carreño

En el plenario de la Junta Departamental del 29 de junio de 2017 el edil Gossi planteó que la versión taquigráfica fuera incluida en el acta de la Comisión de Derechos Humanos, según consta en la versión taquigráfica disponible en la web de la junta. Sin embargo, el secretario de la JDM, el frenteamplista Carlos Otero, argumentó que la versión taquigráfica no forma parte del acta de las comisiones y que la votación para suprimir los registros de ese día fue votada conforme al reglamento de la junta.

"La supresión de la versión taquigráfica mocionada durante el desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social, aprobada por cinco ediles de los seis presentes, es reglamentaria, razón por la cual corresponde proceder a la supresión de la misma", afirmó Otero en el plenario de junio de 2017.

Sin embargo, Gossi sostuvo que "una vez que se toma la versión taquigráfica es un documento público" y que puede implicar un "delito de supresión de documentos públicos".

Aunque en el plenario de junio de 2017 los ediles de la oposición pidieron debatir el caso, la moción fue rechazada y varios ediles del FA criticaron el planteo. El edil frenteamplista Sebastián Valdez aseguró en la sesión que los integrantes de la comisión habían sido engañados respecto a los motivos de la visita de los venezolanos a la junta. "Lo que pasó fue que se faltó a la verdad y se faltó el respeto", aseguró Valdez, quien agregó que los venezolanos se desviaron de los temas que marcaba el orden del día de la comisión.

En la sesión de ese día también intervino la hoy candidata a vicepresidenta por el FA, Graciela Villar, quien aseguró que los ediles habían quedado "ante un evidente corral, donde dijeron que venía un gato y entró una liebre". "No hay cosa más habilidosa que los políticos para transformar las cuestiones de forma en cuestiones de fondo. En verdad, si no lo hiciéramos, no seríamos políticos. También no hay nadie más hábil que un político para meter gato por liebre", afirmó en ese entonces Villar.