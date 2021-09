Echó a Suárez, pena en Champions y Barcelona apronta su despido: Koeman no seguirá en el culé

Los días de Ronald Koeman al frente de Barcelona están contados. La dura derrota sufrida el miércoles contra Benfica por la Liga de Campeones, donde Darwin Núñez fue enorme figura con dos goles, provocó un nuevo descalabro que se sumó al pésimo inicio de la temporada 2021-2022.

Koeman tomó la dirección de Barcelona para la temporada 2020-2021 y su primera decisión fue desmantelar al equipo sacando a los jugadores de confianza de Lionel Messi: Luis Suárez, Arturo Vidal e Ivan Rakitic. El primero fue figura y goleador de Atlético de Madrid guiándolo al título de LaLiga después de siete años, el segundo fue campeón con Inter de Milán cortando la mayor hegemonía de la historia del fútbol italiano, de Juventus, y el tercero fue animador del certamen español en el equipo andaluz.

Bajo su mando los blaugranas solo ganaron la Copa del Rey 2020-2021 pero no mostraron una cara competitiva en las dos Ligas de Campeones que lleva disputadas.

Para colmo de males, Barcelona perdió a Leo Messi para esta temporada y el crack argentino desembarcó en Paris Saint-Germain.

Con un equipo en reconstrucción, Koeman no pudo hacer de Barcelona un equipo competitivo en el arranque de la presente temporada.

Patricia De Melo Moreira / AFP

Koeman contra Benfica: el equipo fue un alma en pena

"El técnico neerlandés está ya sentenciado. Es cuestión de tiempo. Ni una victoria evitaría su despido. Su futuro inmediato ya no pasa por el equipo azulgrana. El crédito está agotado y no cuenta con apoyos en una junta directiva que no está por la labor de concederle ningún respaldo", informó Mundo Deportivo, de Cataluña.

"Los siete pecados que han sentenciado a Koeman", titula en su portada el madridista Marca.

Sport, por su parte, informó con igual contundencia: "La suerte está echada y ya no hay marcha atrás. Joan Laporta, y es de imaginar que con el conocimiento y beneplácito de sus directivos y ejecutivos más próximos, ha decidido que Ronald Koeman dejará de ser el entrenador del FC Barcelona después del duelo liguero de mañana sábado ante el Atlético de Madrid".

Diario As expresó: "Que Ronald Koeman está sentenciado pase lo que pase este sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano es algo que se asume incontestable en el seno del club".

Tras la derrota ante Benfica, Koeman expresó en conferencia de prensa: "Me siento respaldado por los jugadores" y cuando se le preguntó si sentía lo mismo por el club respondió: "No sé".

Ahora lo sabe: sus días en en el banco de Barcelona están contados aunque este sábado ni siquiera podrá ocupar ese lugar ya que debe cumplir un segundo partido de suspensión.