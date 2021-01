Ronald Araújo, el uruguayo que eligió la 4 que usaron Koeman y Guardiola y que ve los videos con el técnico

El zaguero central uruguayo Ronald Araújo, quien ha suplantado notablemente a Gerard Piqué mientras este se mantiene lesionado, brindó una entrevista al prestigioso diario catalán Mundo Deportivo en el que además ocupó la tapa del mismo.

Entre otras cosas dijo que eligió la camiseta número 4 sabiendo que la habían utilizado futbolistas de la talla de Ronald Koeman -su actual director técnico-, Pep Guardiola, el mexicano Rafa Márquez o últimamente, el croata Iván Rakitic.

También sostuvo que "si se da la posibilidad de estar 10 años aquí, estaría muy contento".

AFP

Acerca de su relación con el técnico Koeman, subrayó: "Desde la pretemporada trabajamos bastante, el míster sabe bastante a nivel defensivo porque jugó ahí. Nos dice en cada entrenamiento cosas que hacer y cosas que corregir, miramos y analizamos vídeos de los partidos y de los goles en contra para poder corregir y que no vuelva a pasar".

Araújo habló de su carácter y de que algunos ya lo pintan como un líder dentro del vestuario pese a su juventud

"Es una de las características que tengo, el carácter, el imponer, y creo que es algo lindo porque me ayuda a mí y ayuda al equipo. Me gusta estar hablando en todo momento"

Previo a la tanda de penales ante Real Sociedad, el uruguayo habló con varios de sus compañeros por la trascendencia del momento.

Lluis Gene / AFP

Así lo resumió: "Aquel era un momento difícil y recuerdo perfectamente lo que les dije, que disfrutáramos ese momento, que pateáramos con tranquilidad y que teníamos buenos pateadores y que pase lo que pase teníamos que tener la cabeza alta porque habíamos hecho un gran partido".

Consultado acerca de cómo le salió la charla estando ante tantos jugadores experientes, Araújo dijo: "Me sale innato, no tengo explicación para eso. Me sale a mí estar hablando todo el tiempo antes de los partidos, en el vestuario en el calentamiento, hasta en los entrenamientos. Si escuchas un entrenamiento estoy todo el rato gritando alentando a los compañeros y es algo que me sale. No sé cómo explicarlo".