Edgar Martínez: "Hoy no tengo a mi hermano y no sé los motivos"

La muerte del futbolista Williams Martínez impactó no solo en el fútbol uruguayo sino en la sociedad, debido a que el sábado se suicidó a los 38 años.

Su hermano Edgar aún se encuentra en Miami. Pensaba arribar este lunes, pero no consiguió vuelo.

Este mismo lunes podrá viajar y llegará a Montevideo en las primeras horas del martes, por lo que no estará en el velatorio de su hermano que se llevará a cabo desde la hora 13.

“Esta situación es muy difícil y más estando lejos de la familia y de un hermano, pero estoy sacando fuerzas para estar bien para los familiares, para llegar y poder abrazarlos a todos, a mi vieja, a mi viejo y haciendo fuerza para hablar por toda la gente que me escribió, que habla bien de mi hermano y que dejó algo bueno como persona. Eso es lo que personalmente me llena. Estoy orgulloso de eso y estoy deseando llegar hoy a la medianoche a Uruguay. Lamento no poder estar en el velorio, hice todos los intentos, pero no se pudo”, dijo Edgar Martínez, quien habló esta mañana en el programa “100% Deporte de Sport 890.

Consultado acerca de si habló con Williams en los últimos días expresó: “Hoy no tengo a mi hermano y no sé los motivos. Con el tiempo nos iremos dando cuenta las señales que dio. Veníamos hablando lo más bien. Incluso cuando estuvo aislado de su propia familia por el covid. Estas cosas no las podés explicar porque te muestran una cara y en realidad es otra y hasta el propio familiar no logra detectarlo, así que imaginate para los amigos o allegados, es mucho más difícil. Esa persona no se expresó y uno no lo nota. He tenido charlas fuertes y directas con mi hermano hablando con el corazón abierto y eso me deja tranquilo. Uno no tiene que buscar culpables o motivos. Mi hermano ya no está, pasó lo que pasó y lo que tendríamos que haber hecho, no lo hicimos. Ojalá que esto sirva como un mensaje para toda la sociedad, porque no le pasa solo a los futbolistas, como pasó también con el Morro (García), sino a muchas personas anónimas en el día a día”.

Edgar Martínez sostuvo que “es tarde para mi hermano pero no lo es para muchas otras vidas más, y eso es lo que hay que apostar. Aprender de lo malo y que no sigan pasando estas cosas, poder prevenirlas, trabajarlas en cualquier ámbito social, no solo en el fútbol, en las aulas, en la escuela, el liceo, en todos lados”.

A su vez, habló de la última conversación que mantuvo con su hermano

“La última charla que tuve con él fue cuando ya se había recuperado del covid, pero la suegra estuvo complicada y le había preguntado cómo estaba ella. Ya estaba normal y con él fue una charla totalmente normal. Después cayó toda la familia con el covid. Fue una charla como todas”.

Edgar admitió que no pudo hablar son su madre. "Estoy deseando llegar. Hablé con mi hermana que es la que está más entera. Hasta que no llegue, no voy a poder hablar con mi vieja porque lógicamente nos quebramos hablando”.

Asimismo, explicó que cuando sucedió el suicidio del Morro García en febrero pasado, lo hablaron con Williams.

“En aquel momento hablamos y pensamos, ‘¿qué le habrá pasado por la cabeza para obrar así?’ Si uno pasa la película para atrás y piensa si hay algún motivo, no los hay. Fueron charlas totalmente normales. Hablamos de la situación que había pasado el Morro con el presidente del club (Godoy Cruz) y con su hija. Si uno rebobina la película, no va a encontrar indicios de nada”.