Edgardo Novick: “No podés tener un buen equipo en la cancha si afuera no tenés un buen equipo”

Por Pablo Benítez y Marcelo Decaux

Edgardo Novick se lanzó al ruedo en las elecciones de Peñarol que se realizarán el próximo sábado 18 de noviembre. El pasado miércoles presentó su fórmula junto a Alejandro Ruibal, Marcos Acle y Nelson Mendiburu. Se autoproclaman como "lo único nuevo" y pretenden darle una visión empresarial a la gestión del club potenciando el trabajo en equipo.

De su idea de club, las ideas que promueve y las emociones que le genera Peñarol, Referí charló con el candidato al sillón aurinegro.

¿Cómo surgió la idea de ser candidato a las elecciones de Peñarol?

En diciembre del año pasado, estábamos como siempre con Alejandro Ruibal hablando como hinchas, porque gritamos los goles juntos y sufrimos los problemas juntos, y le dije: 'Vamos a hacer algo por Peñarol, ¿me acompañas?'. Me dio enseguida el sí y para mí es un honor tenerlo. Después nos pusimos de acuerdo en siete, ocho puntos importantes. Por eso somos un equipo. En marzo se nos unió Marcos Acle con Peñarolenses, en abril Nelson Mendiburu y estuvimos seis meses trabajando en nuestro programa. En esos seis meses, Peñarol pasó por momentos buenos y malos. Pero nunca quisimos hacer una nota. No queríamos interferir con el momento deportivo, para no usarlo de esa forma. Porque hay una directiva y un cuerpo técnico trabajando y también jugadores jugando. Lo mismo pasa ahora.

¿Por qué siente que este es su momento?

A lo largo de estos años tenía hijos jugando. Marcel estuvo nueve años y no me parecía bien ser dirigente teniendo un hijo jugando en el club. Con Alejandro sentimos que este era el momento para hacer cosas por Peñarol. Tengo mucho más tiempo ahora, mis empresas están bien gerenciadas y siento que puedo aportarle tiempo a Peñarol y aportarle mejores cosas de lo que la directiva actual está aportando. Sobre todo en fútbol. Esa es la parte más importante. Fútbol, fútbol y más fútbol. Tenemos un proyecto de gestión integral, profesional, moderno, eficiente, amparado en mucha tecnología y creemos que podemos mejorar mucho a Peñarol. En eso estamos.

¿Qué le dijeron Marcel y Hernán cuando tomó la decisión?

Con mi esposa educamos a nuestros hijos para que se dedicaran a lo que los hace felices. Bernardo es economista, Victoria es actriz y gerencia varias empresas, y Marcel y Hernán querían jugar al fútbol. Esa educación rebota. Cuando les dije que iba a ser candidato me dijeron: 'Si te hace feliz papá hacelo, no sufras, vos sabés'.

¿Cuál es el foco de la visión empresarial que pretender darle al club?

Peñarol va a festejar a partir del nuevo gobierno porque somos gente de equipo. No podés tener un buen equipo en la cancha si afuera no tenés un buen equipo. Eso es del ámbito empresarial. Con Alejandro estamos en varios directorios en donde no todos pensamos igual, pero cuando hay una resolución todos pateamos para el mismo lado porque es por el bien de la empresa. Queremos lograr esa unidad y tenemos mucha confianza en lograrla. Aspiramos a que no haya más oposición, que haya oficialismo y que la única oposición sea Nacional que es el rival, con mucho respeto, y al que le tenemos que ganar siempre. Tenemos la convicción de que vamos a negociar, a hacer entender, a escuchar que a veces es más importante que hablar, y lo que se resuelve que quede en casa.

¿Qué proyecto deportivo tiene para el club?

El proyecto de Peñarol no es un proyecto de tres años, puede durar tres, seis o nueve años. Todos los domingos juegan 60 mil niños al baby fútbol, Peñarol debe tener ojeadores rentados. Hay mil canchas. Conozco bien las canchas en Montevideo, Canelones y Maldonado. En todos los barrios se sabe dónde están los pibes que la rompen. Eso debe llamar a los captadores que deben ir a ver a los chicos y hablar con sus padres para que Peñarol sea prioridad a la hora de que los padres elijan a qué club van sus hijos. Y hoy Peñarol no es prioridad cuando Peñarol tiene la ventaja de que el 50% de los padres son hinchas de Peñarol. Pero además hay que darles buenas condiciones, hoy se está haciendo una Ciudad Deportiva, y buenos preparadores físicos, educadores y entrenadores preparados para hacer de ese niño un futuro jugador de fútbol. Y así empezar a hacer que Peñarol sea, como debe ser, primero en formativas, donde hace muchísimos años que no lo es. Si a eso le sumás un muy buen plantel de fútbol en Primera donde tenés que implementar tecnología y no errar a la hora de elegir jugadores. Con unas buenas formativas, a la hora de insertar juveniles en Primera, no mandás dos o tres juveniles a un cuadro desarmado sino que mandás dos o tres juveniles a un muy buen cuadro. Ya para eso hay que estar bien financieramente porque no hay que vender a todos los juveniles al mismo tiempo. A algunos los podés esperar porque a los 21, 22 años van a dar mucho más y hay que esperarlos. A veces le podés errar porque es un riesgo, pero la gestión forma parte del riesgo, pero eso te permite crear un club competitivo. Eso es un proyecto a tres, seis, nueve años.

¿Y cómo se potencian las formativas a partir de mejorar la captación?

Hay chicos que a los 10, 11 años ya son muy buenos jugadores. No todos terminan siendo grandes jugadores. Hoy los clubes y los empresarios tienen ojeadores. Si hacemos lo mismo que hacen ellos, somos Peñarol y tenemos mucha ventaja. Hay que tener directores técnicos mucho más especializados en juveniles, preparadores físicos también especializados porque no todos los chicos tienen que hacer los mismos entrenamientos. Y también darles educación: los padres quieren que haya esa lógica posibilidad en paralelo, por lo que tenemos que buscarles los horarios o los lugares, para que los padres tengan las comodidades de estar cerca. Si formás eso, tenés chances de tener los mejores juveniles y jugadores para vender.

¿Peñarol viene errando en el rubro contrataciones?

Si en tres años contratás 40 jugadores podés errarle en cinco, ocho, pero no podés errarle en 30. El presupuesto de Peñarol no es poco, por eso no hay que errarle en las contrataciones.

¿Y cómo piensa mejorar eso?

Cuando decimos que vamos a escuchar más es armar una Comisión de Fútbol en la directiva, y vamos a tener dos, tres o cuatro asesores externos que nos asesoren continuamente. Gente que haya jugado en Peñarol, que vea fútbol en todo el mundo, que tengan datos y que a la hora de hacer los equipos y contratar, vamos a escucharlos. Con esos asesores, con la Comisión de Fútbol, el scouting y la dirección deportiva, trataremos de no errar en las contrataciones. No tenemos que esperar que termine un campeonato para salir a contratar. En mi negocio, cuando hago las compras es para recibir los productos en un año. Hoy tenemos que saber qué jugadores quedan libres el 31 de diciembre, qué puestos se necesitan contratar, qué contratista tienen, cuánto jugaron, qué edad tienen, si se lesionaron mucho o poco, qué porcentajes de pases acertados tienen. Hay muchas gestiones que se pueden hacer de antemano. Ese procedimiento lo tenés que hacer para triunfar y no siempre que lo hagas vas a triunfar, porque el fútbol es fútbol, pero si no lo hacés, es imposible ganar.

¿Cómo piensa potenciar a Peñarol en el contexto internacional?

Peñarol tiene hoy un presupuesto aproximado de US$ 10 millones al año en fútbol. Competís en América con clubes argentinos y de Brasil de US$ 100 millones. Es difícil competir. Pero en Uruguay no nos deberían competir clubes con presupuestos de U$S 1 millón al año y nos compiten. Porque algunas cosas no estamos haciendo bien. Con este formato de fútbol profesional, Peñarol tiene que ser primero en Uruguay y clasificar siempre a la Libertadores, todos los años. También pasar la primera fase todos los años. Eso permite mejores ingresos y genera el interés de los jugadores en venir a Peñarol. Y algún año vas a poder escalar a cuartos, a semis y por qué no a una final. Pero eso lleva años. Uno no puede prometer llegar a una final de Copa de un año para el otro, es un proceso de trabajo y gestión que toma años. Y para eso se necesita tener una directiva unida, trabajar por Peñarol a mediano y largo plazo. Y estoy seguro que podemos tener el club de fútbol que todos queremos.

¿Qué siente que deberá aprender si es el presidente del club?

He pasado por diferentes tipos de empresas y hay bases que son iguales: aprender, escuchar, gestionar, administrar bien. En los últimos años, Peñarol tiene un presupuesto general de US$ 19, US$ 20 millones que no ha cambiado. Hay que ver si se puede achicar la parte administrativa y darle más dinero al fútbol. En cada proyecto, en cada negocio uno aprende cosas y no está todo inventado. Hay circunstancias para decidir y para tomar una buena decisión es básico escuchar a los demás y tomar una decisión en grupo. No creemos en un Peñarol presidencialista, creemos en un Peñarol donde actúe toda una comisión en la que todos trabajen para un Peñarol del futuro y no para hacer política. (Ignacio) Ruglio y Evaristo (González) han trabajado todos estos años. Novick-Ruibal es lo nuevo. Pienso que Ruglio y Evaristo tienen mucho para aportar siempre y cuando todos estemos pensando en el Peñarol del futuro sin hacer política. Eso es lo que el socio quiere, que los dirigentes no se peleen más.

¿Por qué no tomó el camino de la crítica hacia la gestión de Ruglio?

Estamos acá porque pensamos que podemos hacer las cosas mejor, pero también respetamos lo que han hecho. Y no hablamos mal porque si mañana tenemos la intención de hacer una directiva unida, ¿cómo puedo unir después? El primer ejemplo es no hablar mal de los otros. Tenemos toda la confianza que vamos a ganar y que a los demás los vamos a convencer para que nos ayuden.

¿Ya tiene pensado algún nombre para director deportivo y director técnico?

No. En el programa hay un perfil de director técnico definido, pero ahora hay que respetar al técnico que está, que es un referente de Peñarol y hay que esperar los resultados. Otros técnicos que pueden estar en la cabeza pueden estar dirigiendo ahora o tener propuestas, por lo cual no quieren hoy aparecer. Lo mismo pasa con los directores deportivos. Hablamos con algunos que están en Brasil, Ecuador y Argentina. Hay varias opciones que se ajustan al perfil de lo que queremos deportivamente para Peñarol.

¿Piensa recomponer las relaciones con la AUF?

Si nosotros estamos en la directiva, Peñarol va a volver a estar en la AUF porque la tiene que integrar. Peñarol es la institución más grande del país y debe estar en casi todos sus organismos. Se tiene que llevar bien con los jueces y con todos los organismos de la AUF. También con la Conmebol y con la empresa que tiene los derechos de televisión. Pero negociando. Nosotros somos empresarios, negociamos con proveedores, con clientes y lo hacemos firmemente sin pelearnos. Peñarol va a liderar las negociaciones en la AUF porque Peñarol debe liderar. Tenemos muchas cosas para aportar en el fútbol y somos firmes convencidos de que la AUF debe tener más ingresos.

¿Dónde va a posicionar a Peñarol que actualmente está alineado con la Unión de Clubes y enfrentado con la AUF?

Creemos que Peñarol debe tomar el liderazgo. Peñarol no tiene que tomar parte sino tomar el liderazgo y decir: 'señores de la AUF, señores de la empresa, acá vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo mejor para Peñarol y para el fútbol uruguayo'. Pero no necesariamente Peñarol tiene que tomar parte por uno o por otro. Los demás van a tener que escuchar a Peñarol y vamos a tomar la decisión que sea la mejor para Peñarol.

A diferencia de la actual directiva va a tomar a Peñarol sin dinero en caja y sin créditos a cobrar, ¿cómo se encara esa situación?

(Jorge) Barrera podía haber dejado al club sin deudas y pagar todo. Pero pagó parte importante de lo que debía Peñarol y parte le dejó a esta administración. Ahora no va a quedar nada. No van a quedar deudas, pero tampoco activos. Por lo tanto va a haber que ingeniarse bien para el próximo año porque Peñarol tiene un déficit normal de US$ 4 millones, US$ 5 millones por lo que vamos a tener que hacer una ingeniería y remarla de atrás. Pero nos tenemos fe. Tenemos muchos economistas en el grupo trabajando sobre cómo hacer mayores ingresos en marketing, agrandar y profundizar la marca Peñarol. Hay muchas cosas para hacer para mejorar los ingresos del club.

¿Cómo se puede explotar las actuales infraestructuras que se están construyendo en el club?

Son cosas que venían de antes, pero este gobierno lo hizo bien. Era necesario para Peñarol tener más canchas y mejores infraestructuras. Tenemos que llenarlas de buenos jugadores ahora. Tenemos al mejor que es Ruibal para dirigir todo este proyecto. Va a trabajar mucho para disminuir en un 50% la salida del Campeón del Siglo en 10 meses, está convencido y es el mejor para hacer. Bienvenido lo que hizo este gobierno en infraestructura. Sobre eso vamos a hacer muchas más cosas.

Habló de invertir más en fútbol y de enfocar su proyecto en el fútbol, ¿qué tiene planificado para el básquetbol y el resto de los deportes?

Peñarol debe seguir con todas las disciplinas. El futuro del fútbol femenino es cada vez más importante, la FIFA le da mucha trascendencia. El rugby y todos los demás deportes tienen que continuar en la misma línea que se ha hecho hasta ahora. Pero el hincha y el socio quiere ganar en fútbol, todos los domingos y le vamos a dar mucha más importancia al fútbol.

¿Qué mensaje le da al socio?

Que los socios el 18 de noviembre van a tener que elegir entre quienes vienen dirigiendo al club, como Ruglio y Evaristo, o lo único nuevo que es Novick-Ruibal. Queremos que nos den la oportunidad, tenemos mucha esperanza de que vamos a hacer un gran Peñarol.

¿Cree que el 18 de noviembre habrá solo tres candidatos?

También puede ser Catino-Tealdi, creo que estaban intentando pegarse a alguno, algo que a esta altura creo que descarto.

¿Y ustedes puede tejer alguna alianza con otro candidato?

Nos armamos con gente nueva que esté de acuerdo con este programa y si somos los nuevos, queremos gente nueva y así sí se pueden formar otras listas. Hoy tenemos la lista de Peñarolenses de Acle y Juntos por Peñarol de Mendiburu. Si hay gente que comparta el programa, sea nueva y quiere formar otro grupo, bienvenida sea.

Como hincha, ¿cuál fue el gol de Peñarol que más gritó?

Siempre fui hincha de Julio César Giménez, un jugador exquisito al que algunos entrenadores no ponían y lo dejaban de suplente de Unanue. El día que hizo tres goles y terminó jugando lesionado arriba y marcó tres goles para un 5-1 por la Liguilla de 1976, lo disfruté mucho. También el gol del Bomba Villar contra América de Cali en la final de la Copa Libertadores de 1987 o el gol de Jorge Cabrera para el triunfo en el ocho contra 11. Todos partidos donde estuve en el estadio. Después, lógicamente, los que hicieron mis hijos. El de la nuca de Marcel y el de tiro libre de Hernán. Mi padre siempre fue admirador de los Schiaffino y era de los que decía que Raúl era mejor que Juan Alberto. Es algo que siempre me emociona contar (se quiebra), pero Peñarol solo tiene dos hermanos en la historia que le han hecho goles a Nacional: los Schiaffino y los Novick. Pero lamentablemente él no pudo ver los goles de sus nietos porque se fue antes. Pero estoy seguro de que en el gol de Marcel de cabeza fue el que lo ayudó a saltar para llegar a esa pelota.