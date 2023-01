Edinson Cavani dio la cara tras una nueva derrota de Valencia: "No agachar la cabeza"

Valencia de Edinson Cavani perdió el domingo contra Valladolid por 1-0 por la Liga española y sumó su tercer partidos sin victoria, teniendo en cuenta la derrota el jueves contra Athletic Bilbao por la Copa del Rey y el anterior empate 2-2 frente a Almería por la Liga.

El ambiente es tenso en el club, ya que quedó a un punto de la zona roja de la tabla de posiciones. Valencia tiene 20 unidades, mientras que los tres equipos que están en este momento en la zona de descenso directo son Cádiz con 19, Getafe con 17 y Elche con 6.

Cavani dio la cara después del partido del domingo y expresó: "Como siempre luego de una derrota hay que levantar la cabeza, masticar rabia porque en este tipo de momentos las cosas importantes es aceptar la realidad, sacar rebeldía para revertir la situación, nos vamos con un sabor amarguísimo".

El Matador indicó que contra Valladolid "no supimos concretar, ser más contundentes" y repitió: "No queda otra que levantar la cabeza y ponerse a trabajar para poder revertir la situación. Seguir adelante, no agachar la cabeza y dientes apretados".