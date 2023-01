Un club de Europa se interesó por Franco Fagúndez, que puede ser baja en Nacional

Franco Fagúndez fue uno de los mejores jugadores de Nacional en los partidos de pretemporada y uno de los más codiciados en el mercado internacional, si bien este domingo no tuvo un buen rendimiento frente a Liverpool en la final de la Supercopa.

El delantero de 22 años padeció un estado gripal los días anteriores al encuentro (estuvo en duda hasta último momento), lo que puede explicar su flojo desempeño, que estuvo a tono con todo el equipo que dirige el técnico argentino Ricardo Zielinski.

También la posición en que lo utilizó el técnico, primero por el medio, después por derecha, sin encontrarle la vuelta para que se asocie a Gastón Pereiro.

Aún así, el interés por el jugador existe de varios clubes extranjeros (Flamengo y clubes de la MLS) y ahora se sumó Cádiz, donde ya juegan Alfonso Epino y Brian Ocampo.

¿Cuánto pide Nacional por Fagúndez? Lo que dijo José Fuentes

En Nacional tienen claro que Fagúndez puede dejar el club en el actual período de pases.

Así lo manifestó el presidente albo, José Fuentes, en una entrevista con Referí.

“El único que se puede ir es Fagúndez”, dijo.

Fuentes también aclaró cuánto tienen que pagar para fichar al talentoso jugador: “Si ponen US$ 8 millones, o si te compran el 80% y son US$ 6 millones… pero el precio es US$ 8 millones, y no tenemos apuro en venderlo”.