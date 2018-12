Eduardo Ache, el infaltable en los últimos 21 años

Desde el 13 de diciembre de 1997 hasta el próximo sábado 8 de diciembre de 2018 habrán pasado 7.666 días, casi 21 años. En todo ese tiempo hay una figura que no faltó nunca en las decisiones políticas de Nacional. Se trata de Eduardo Ache, quien ingresó al club como dirigente en la lista de Dante Iocco que arrasó en las elecciones de 1997 y cortó una racha nefasta en lo deportivo (con el quinquenio de Peñarol incluido) y también en lo económico.

Desde entonces Ache fue presidente durante tres períodos (2000-2003, 2003-2006 y 2012-2015), fue suplente de Ricardo Alarcón en sus dos presidencias (2006-2009 y 2009-2012) e integrante de la comisión directiva de José Luis Rodríguez (2015-2018) que termina con las elecciones del próximo sábado, en las que ocupa el lugar número 7 de la Lista 1899 que lidera José Decurnex. En caso de ganar, Ache será delegado del club en la AUF.

"Retorno a la gloria"

En 1997 Iocco conformó la Lista 12 que tuvo como lema "Retorno a la gloria" y Ache ocupaba el cuarto lugar. Era un momento complicado de la institución: "Nacional es un club con un déficit endémico. La situación económica financiera con un pasivo de US$ 5 millones nos obliga a reducir los gastos para poder ir bajando ese pasivo sin perjuicio de lo deportivo", expresó el veterano dirigente en aquel momento.

Ache participó en la designación de Hugo De León como técnico del equipo que cambió la historia (en 1998 cortó el sexenio aurinegro y repitió los títulos de campeón Uruguayo en 2000 y 2001) y después fue elegido por el club para integrar el Consejo Ejecutivo de la AUF que presidía Eugenio Figueredo.

Desde ese lugar el dirigente tricolor participó en la elección de Daniel Passarella como técnico de la selección nacional y estuvo en contra de las negociaciones de la AUF con la empresa Tenfield: "Lo que ha percibido la AUF del contrato con Tenfield no le es suficiente y tampoco es justo, lo que la pone en esta situación de que en el medio de un proceso o se refuerzan los fondos o no se puede llegar al otro lado del río, lo que sería muy malo para todos. Nosotros planteamos el tema en el Comité Ejecutivo, y éste se lo planteó a Tenfield. Hubo reuniones, yo participé en conversaciones con Gutiérrez y Yern y me consta que se están buscando soluciones de fondo para el tema”, dijo Ache en una entrevista en el diario La República en 2000.

Ganó con la Lista 5

A fines de ese año regresó a Nacional para postularse a la presidencia del club porque Iocco no tenía intenciones de continuar. "Voy a asumir con gusto este desafío. Nacional se ha caracterizado siempre por ser una colectividad plural. Es sano y bueno para el club y todo el fútbol que haya en un club como Nacional, distintas posturas, todas por la positiva sobre qué deberíamos hacer por el club. No fue una decisión sencilla, pero la he tomado y lo vamos a hacer con gusto”, expresó Ache en aquel momento.

Su rival en las elecciones fue Víctor Della Valle, aunque hubo una tercera opción encabezada por Italo Felicini. La Lista 5 de Ache, "Gente de Nacional", obtuvo seis cargos, mientras que la Lista 1 de Della Valle, "Gente de Fútbol" consiguió los restantes cinco cargos. Entre ellos estaba Alejandro Balbi, actual vicepresidente de Decurnex y otra figura importante en los últimos 21 años del club. Balbi empezó como delegado en la AUF en 1998 y continuó en ese cargo durante varios períodos, hasta que se integró al Ejecutivo de Wilmar Valdez.

"Presidir a Nacional es una responsabilidad y un orgullo hermoso. Los socios nos dieron el mensaje de que no quieren una directiva peleada. Vamos a mirar hacia adelante", expresó Ache el día que fue electo. Los objetivos que tenía era estabilizar al club que tenía un pasivo exigible de US$ 2,5 millones, readecuar la infraestructura del Parque Central y apuntar a objetivos deportivos más ambiciosos que el torneo local.

En 2003, después de ganar el tricampeonato Uruguayo (2000, 2001 y 2002), Ache logró conformar una lista única, algo que no sucedía desde 1974. Los candidatos que en 2000 fueron rivales se fusionaron en la lista número 3, que surgió de la número 1 de Della Valle y la número 5 de Ache.

Con un escaso respaldo de la masa social (votaron 941 socios) Ache continuó como presidente de la institución. Durante ese nuevo período comenzaron las obras de reconstrucción del Parque Central, las que fueron inauguradas en 2005.

Suplente de Alarcón

El 17 de agosto de 2006, cuatro meses antes de terminar su mandato, Ache dejó la presidencia tricolor para incorporarse nuevamente al cuerpo de neutrales de la AUF y en su lugar quedó Della Valle.

Durante los siguientes dos administraciones del club, Ache fue suplente del presidente Ricardo Alarcón. Como integrante del Ejecutivo se deslizó que tuvo una participación clave para que Nacional no perdiera los puntos contra Villa Española en el Apertura 2008, el día que entró tarde a la cancha del Parque Central y Líber Prudente suspendió el partido. El encuentro volvió a jugarse y a los tricolores como castigo le suspendieron el Parque durante cinco fechas.

Alarcón admitió en una entrevista con El Observador que "Ache tuvo gestos exquisitos" con él durante su mandato y Ache indicó que "hace seis años no me equivoqué; Alarcón hizo una gran presidencia. Con éxito en el crecimiento social".

Volvió a ganar las elecciones en 2012, venciendo a José Fuentes que era el candidato propuesto por Alarcón para darle continuidad a su gestión. "Tengo claro que vuelvo a Nacional a reordenar el club en algunos temas y que no se sienta molesto nadie porque lo vamos a hacer. Y lo que se desordenó, lo desordenamos entre todos, se nos fue, vendimos mucho y gastamos mucho", dijo.

En su programa prometió "profundizar el trabajo formativas y fortalecer el poderío de primer equipo a nivel internacional", "apostar a la meta de llegar a los 100 mil socios", continuar con las obras en el Parque y "devolver a Nacional a los estamentos que legítimamente le corresponden en la AUF".

Sorpresiva derrota

Después de tres años en los que la remodelación del estadio fue un tema de mucha polémica entre los socios, en los que Nacional perdió un clásico 5-0 y ganó un solo Uruguayo (2015/2015), Ache perdió sorpresivamente las elecciones de 2015 con José Luis Rodríguez.

"Como siempre hemos hecho en nuestra vida, hay que saber leer. Hay una generación que quiere un cambio, apoyémoslo”, indicó Ache tras conocer el resultado de las elecciones.

Pasó a integrar la comisión directiva y se mantuvo alejado de los temas principales, aunque apareció en momentos críticos. Su intención, repitió varias veces, fue "mantener la gobernabilidad del club".

Ahora es parte de Compromiso Nacional y sobre su influencia política, Decurnex respondió a Referí: "Cuando le fui a pedir a Eduardo que fuera parte del proyecto le pedí dos cosas, que tomara la comisión de Patrimonio y Obras porque conjuntamente con otras personas que estoy involucrando ahí para el tema del control financiero, creo que tiene el conocimiento y la capacidad para llevarlo adelante, y por otro lado considero que es una persona que ha estado en las buenas y en las malas en los últimos 21 años del club. Podrán decir muchas cosas, pero hay algo que todos los hinchas de Nacional reconocen es que ha defendido a Nacional en todos los estamentos, en el club, en la AUF, en la Conmebol, en la FIFA y ha luchado a brazo partido por Nacional. Y yo le fui a pedir que tomara la delegación, que además que fue una actitud extremadamente generosa de parte de él que quien ha sido tres veces presidente de Nacional, que me haya dicho que sí me gustó porque creo que ese es el rol que tiene que cumplir hoy".