El Cacique Medina no sigue como técnico de Nacional

Alexander Medina no seguirá como técnico de Nacional. Esta información fue confirmada a Referí a través de José Fuentes, candidato a la presidencia del club, quien se enteró por intermedio de Álvaro Recoba.

El plantel tricolor entrenó hasta este jueves y los futbolistas comenzaron la licencia anual.

Durante el asado de despedida Medina no dijo nada, pero mantuvo una charla con el dirigente Antonio Palma, aunque éste no confirmó lo que le dijo: "Con el Cacique somos amigos y lo que hablé con él no se lo voy a contar ni a mis hijos", manifestó a Referí.

El gerente deportivo Alejandro Lembo, consultado por Referí, expresó que no tenía ninguna información al respecto.

Medina se va de Nacional después de un año y medio como entrenador de Tercera división y una temporada en Primera, en la que ganó los torneos Apertura e Intermedio. Fue vicecampeón del Uruguayo y clasificó a la Copa Libertadores 2019.

Medina solo tenía el apoyo explícito de uno de los cuatro candidatos en las elecciones del sábado, Fuentes, quien expresó que en caso de ganar el entrenador continuaría en su cargo.

Los otros tres candidatos no aseguraron su continuidad. José Decurnex dijo que no hablaba de nombres propios, Raúl Giuria señaló que tenía que analizar la situación con el gerente deportivo y Atilio Narancio no descartaba a darle otra chance.